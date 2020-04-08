Вы знаете, что среди соусов есть просто прекрасный песто?

Добавить блюду изюминку могут разные соусы, в том числе и итальянский песто. Этот соус может украсить собой разную еду и благодаря неповторимому вкусу и аромату он способен сделать ее просто кулинарным шедевром. Состоит песо из кедровых орешек, базилика, пармезана и чеснока (это классика). А на самом деле сейчас рецептов приготовления такого соуса много, и один из них здесь: grandkulinar.ru.
Имеется и много идей, как использовать изящную пасту.
К примеру, песто может быть отличным дополнением к завтраку. Соус можно добавить в творог, в омлет – на стадии взбивки яиц, положить в тесто для оладий и т.д.
Еще одна вкусная идея – смешать пасту со сметаной или йогуртом. В итоге получится новый соус, в который можно макать разные овощи (огурцы, морковь, сельдерей и т.п.). Можно добавить в полученную смесь также лимонный сок или положить туда размятое авокадо. Вариантов масса, и самостоятельно не возбраняется что-то интересное с песто придумать.
Также отличная идея – использовать этот итальянский соус для открытого пирога или пиццы. Песто здесь прекрасно заменит применяемый обычно томатный соус. Еще этой пастой можно сдобрить ломтики хлеба, а полученные бутерброды немного подрумянить в духовке.
Как вариант – применение песто в качестве заправки салатов. Паста украсит новыми вкусовыми ощущениями классический винегрет, любой овощной салат с различными составляющими и т.д.
Соус можно с успехом добавить в картофельное пюре. Паста распределится по всему блюду, перемешается с ним и привнесет свежие пикантные нотки в полученную еду.
Еще песто можно положить в суп или добавить к мясу и рыбе (к примеру, к треске), приправить такой пастой овощи с сыром или рагу.
Пропорции пасты можно варьировать. Кто-то добавит побольше, кто меньше – диктует здесь всё личный вкус. Главное в целом не забывать об этом замечательном соусе и украшать им разные кулинарные творения. Познакомиться со знаменитым вкусом самому и открыть пасту также для своих родных и друзей.
Это интересно
Классическому рецепту песто уже больше 200 лет. По итальянской традиции паста готовится при помощи деревянного пестика и мраморной ступки.
Рецепты песто различны, где-то орехи заменяются помидорами, где-то томаты используют вместо сыра и т.д.
В Италии часто включают песто в свадебное меню, так как этот соус не только символ богатого стола, но и хороший знак для вступающих в брак.
Песто бывает в зависимости от ингредиентов в нем разных цветов: зеленый, красный, желтый и даже есть фиолетовый.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Виртуальный хор из 700 детишек спел песню в поддержку больных коронавирусом
Дети из Италии и других стран Европы исполняют арию из оперы Джакомо Пуччини «Турандот». В своих руках они держат плакаты со словами поддержки для близких, друзей и слушателей. (Согласитесь, что такая поддержка детей если и не поможет заболевшим в борьбе с инфекцией, то наверняка поднимет им дух, а это для успешного лечения очень важно! - прим. МГ.)
-
Школьница и студентка сожгли дачу ради... «интересного видео»
В Канске Красноярского края школьница и учащаяся колледжа сожгли чужую дачу ради видео для соцсетей.
-
Выбираем подушку для здорового сна
Знаете ли вы, что матрас, на котором вы спите, рекомендуется менять каждые 8-10 лет? За это время он теряет свою ортопедичность, плохо поддерживает позвоночник, накапливает пыль и грязь. Подушку же необходимо менять и того чаще – это зависит от наполнителя, но многие терапевты дают рекомендации обновлять подушки каждые два года, не дожидаясь признаков изнашивания. Если вы вдруг осознали, что качество вашего сна ухудшилось, скорее всего, пора менять подушку или матрас.
-
Вы знаете, что среди соусов есть просто прекрасный песто?
Добавить блюду изюминку могут разные соусы, в том числе и итальянский песто. Этот соус может украсить собой разную еду и благодаря неповторимому вкусу и аромату он способен сделать ее просто кулинарным шедевром. Состоит песо из кедровых орешек, базилика, пармезана и чеснока (это классика). А на самом деле сейчас рецептов приготовления такого соуса много, и один из них здесь: grandkulinar.ru.
-
Незабываемое путешествие может состояться в удивительный Мармарис
Путешествия способны много дать людям Это новые впечатления и знакомства, расширение кругозора и положительные эмоции, принятие других взглядов на жизнь и толерантность, практика языка (если тур предполагается в другую страну) и проверка своих возможностей и способностей, дегустация новых блюд и вдохновение и т.д. Перечислять можно еще и еще.
-
Всех имеющих право на бесплатные лекарства внесут в специальный списочек
1 июля 2020 года в России заработает Федеральный регистр граждан, имеющих право на бесплатные лекарства. При этом все жизненно важные препараты можно будет получить без прохождения медкомиссии.
-
А ваши внуки российские мультики любят?
День российской анимации отмечают 8 апреля в честь премьеры первого российского анимационного фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», которая состоялась в этот день в 1912 году. Это кукольный фильм, но вместо кукол в нём — настоящие насекомые из энтомологической коллекции режиссёра Владислава Старевича.
-
Елена Малышева: «инфицированы коронавирусом будут практически все»
Телеведущая и врач Елена Малышева сомневается, что осенью мир ждет новая эпидемия коронавируса. По ее мнению, к тому времени у людей сформируется популяционный иммунитет.
-
Семьям с детьми до 3 лет деньжат немного подкинут
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате в апреле-июне семьям с детьми по 5 тыс. рублей на каждого ребенка. Об этом сообщается на сайте Кремля.
-
Врачи ввели Надежду Бабкину в медикаментозную кому
Госпитализированная с пневмонией народная артистка РСФСР Надежда Бабкина находится в искусственной коме. Об этом заявил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в эфире Первого канала.
-
Повредил воинское захоронение – в тюрьму!
В России ввели уголовную ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в стране, так и за рубежом. Такой закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
-
Школьникам на время домашнего обучения выдают сухпайки. Москвичам — получше, конечно...
Во время незапланированных каникул школьникам России вместо горячего питания начали выдавать продуктовые наборы. Но пайки дают не всем, а только льготным категориям учащихся. Перечень льготников каждый регион определяет самостоятельно. При этом, как выяснилось, сухие пайки в Москве заметно лучше по содержанию, чем наборы в регионах.
-
Клара Новикова поделилась своей историей борьбы с онкологическим заболеванием
В конце прошлого века Клара Новикова столкнулась с ужасной болезнью, которая чуть было не лишила юмористку жизни. Ей пришлось пережить тяжелейшее испытание, но артистка справилась со всеми трудностями, и сейчас не боится рассказывать об этом своим поклонникам.
-
Парад Победы отменять не будут, только вот ветеранам его лучше бы из дома посмотреть
Участие ветеранов в праздновании годовщины Великой отечественной войны может негативно сказаться на их здоровье, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
-
В Австралии оправдали осужденного за педофилию советника Папы Римского
Верховный суд Австралии отменил приговор бывшему казначею Ватикана, кардиналу Джорджу Пеллу, который был осужден за сексуальное насилие над подростками, передает BBC.
-
Как правильно на самоизоляции сидеть? Послушаем врачей
Чтобы сохранить форму и продуктивность во время изоляции, нужно следовать простым правилам. Об этом рассказал глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда.
-
«Победа» вернет деньги за отмененные рейсы только через год
Авиакомпания «Победа» вернет деньги клиентам за отмененные рейсы после первого июня 2021 года. До этого времени средства будут возвращены только на счет в личном кабинете на сайте лоукостера.
-
И вновь трагедии с детьми: один малыш курагой подавился, другая средство от блох выпила
СМИ сообщили о двух трагических случаях с детьми. В одном из них 2-летний мальчик подавился курагой, и его не удалось спасти, а во втором третьеклассница выпила средство от блох и умерла почти сразу. (Горькие истории, ведь что может быть печальнее, чем смерть детей?.. прим. МГ.)
-
Лукашенко мириться со смертями от коронавируса не хочет, но о карантине и не думает
До сих пор Белоруссия оставалась одной из немногих стран, которые отказывались принимать жесткие меры по борьбе с коронавирусом, но число зараженных растет по экспоненте и уже достигло 794. Умерли от вируса 13 человек. Но вводить карантин «батька» Лукашенко по-прежнему не спешит, хотя и признает, что с гибелью людей мириться нельзя.
-
Иван Ургант назвал признаки «неправильной» самоизоляции
Популярный российский шоумен Иван Ургант рассказал россиянам, что такое «неправильная самоизоляция» и как её распознать. Телеведущий назвал несколько примет неправильного времяпрепровождения.