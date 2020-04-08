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Вы знаете, что среди соусов есть просто прекрасный песто?
Ксения ДАВЫДОВА   
08 Апреля 2020 г.
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Вы знаете, что среди соусов есть просто прекрасный песто?

Добавить блюду изюминку могут разные соусы, в том числе и итальянский песто. Этот соус может украсить собой разную еду и благодаря неповторимому вкусу и аромату он способен сделать ее просто кулинарным шедевром. Состоит песо из кедровых орешек, базилика, пармезана и чеснока (это классика). А на самом деле сейчас рецептов приготовления такого соуса много, и один из них здесь: grandkulinar.ru.

Имеется и много идей, как использовать изящную пасту.

К примеру, песто может быть отличным дополнением к завтраку. Соус можно добавить в творог, в омлет – на стадии взбивки яиц, положить в тесто для оладий и т.д.

Еще одна вкусная идея – смешать пасту со сметаной или йогуртом. В итоге получится новый соус, в который можно макать разные овощи (огурцы, морковь, сельдерей и т.п.). Можно добавить в полученную смесь также лимонный сок или положить туда размятое авокадо. Вариантов масса, и самостоятельно не возбраняется что-то интересное с песто придумать.

Также отличная идея – использовать этот итальянский соус для открытого пирога или пиццы. Песто здесь прекрасно заменит применяемый обычно томатный соус. Еще этой пастой можно сдобрить ломтики хлеба, а полученные бутерброды немного подрумянить в духовке.

Как вариант – применение песто в качестве заправки салатов. Паста украсит новыми вкусовыми ощущениями классический винегрет, любой овощной салат с различными составляющими и т.д.

Соус можно с успехом добавить в картофельное пюре. Паста распределится по всему блюду, перемешается с ним и привнесет свежие пикантные нотки в полученную еду.

Еще песто можно положить в суп или добавить к мясу и рыбе (к примеру, к треске), приправить такой пастой овощи с сыром или рагу.

Пропорции пасты можно варьировать. Кто-то добавит побольше, кто меньше – диктует здесь всё личный вкус. Главное в целом не забывать об этом замечательном соусе и украшать им разные кулинарные творения. Познакомиться со знаменитым вкусом самому и открыть пасту также для своих родных и друзей.

Это интересно

Классическому рецепту песто уже больше 200 лет. По итальянской традиции паста готовится при помощи деревянного пестика и мраморной ступки.

Рецепты песто различны, где-то орехи заменяются помидорами, где-то томаты используют вместо сыра и т.д.

В Италии часто включают песто в свадебное меню, так как этот соус не только символ богатого стола, но и хороший знак для вступающих в брак.

Песто бывает в зависимости от ингредиентов в нем разных цветов: зеленый, красный, желтый и даже есть фиолетовый.

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