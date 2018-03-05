Вглубь континента: что делать в Испании до начала купального сезона

Ежегодно Испанию посещают десятки миллионов человек, сегодня это третье по популярности туристическое направление в мире после Франции и США.

Многие планируют провести на Пиренеях отпуск или каникулы, только вот не всегда даты отдыха выпадают на купальный сезон. Это не беда! В Испании можно не только плавать и загорать. Благо, помимо курортов страна славится своей культурой, природой, кухней и многим другим.

Здесь есть отдых на любой вкус. Если вам по душе древние изваяния и руины, отправляйтесь в тур по римским памятникам, которые появились на полуострове ещё в начале нашей эры. В программе золотые шахты, башня Геркулеса, огромный римский акведук и прочие достижения могущественной Римской Империи.

Для любителей вкусно поесть и попить существует винный туризм. Испанское вино славится своими традициями и считается одним из лучших в мире. Отправляйтесь на винодельню Utiel-Requena в Валенсии и продегустируйте напиток из черно-фиолетового сорта Бобаль. Отведайте вино из цитрусов, черешни и перца, с нотками какао и ароматом фиалок!

Есть, что поделать и ценителям природы. К примеру, надеть тёплую непромокаемую обувь и сходить в поход до ближайшего водопада. Их в Испании немало: большие и маленькие, в ущелье и на скалах, одинокие и в каскаде своих "коллег". Побывайте на величественном Чорро Гранде в провинции Сеговия или доберитесь до разноцветного водопада Cascada de Colores, если вы собрались на Канары.

Испания максимально подходит тем, кто любит эпоху Средневековья и зачитывается романами про Крестовые походы, про принцев и принцесс. Потому что в стране сохранилась целая куча настоящих рыцарских замков! Загляните в оплот тамлиеров, почувствуйте себя солдатом армии Ланнистеров из "Игры престолов" (в замке Альмодавар-дель-Рио снимали несколько боевых сцен) и просто оцените мощь оборонительной готической архитектуры! А в замке Бельвер на Майорке можно даже сыграть свадьбу в традициях тысячелетней давности!

В общем, расширяйте свои горизонты и ни в коем случае не думайте, что Испания - это только море и пляж. Глубины Пиренейского полуострова хранят в себе множество нехоженых троп и таинственных загадок.

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