Весна! А вы уже расстались с шубой и пуховиком? Вот советы по хранению

Зимнюю теплую одежду — пуховики, шубы, куртки — можно хранить до следующего сезона на плечиках в шкафу, но перед этим одежду нужно как следует почистить. Рекомендации по хранению зимней одежды размещены на сайте Роскачества.

Эксперты указывают, что для чистки зимней одежды лучше использовать специальные моющие средства для шерсти и пуха, а дубленку нужно просушить и обработать специальным влагоотталкивающим составом. Пуховики также лучше просушить, периодически «взбивая» наполнитель. Вязаную одежду лучше сушить в горизонтальном виде на полотенце. Шубы и дубленки, если они не слишком грязные, перед отправкой «в отпуск» можно пропылесосить. Затем одежду желательно упаковать в специальные тканевые мешки и отправить в шкаф до следующего сезона. Пластиковые пакеты для одежды лучше не использовать, потому что они не дают доступа воздуха и от одежды начнет пахнуть плесенью. При этом пуховик надо время от времени вытаскивать и встряхивать, чтобы наполнитель не «прессовался». Шубы надо периодически проветривать, например, на балконе.

От моли надо использовать специальные саше, например, из корок цитрусовых, лаванды, полыни, мяты или эфирных масел. Сделать такие саше можно своими руками, взяв марлю или холст и зашив туда наполнитель, либо купить в магазине.

Зимнюю обувь нужно как следует почистить, сложить в коробки или просто повесить на обыкновенные вешалки с зажимами. Внутрь ботинок и сапог желательно положить мешочки с содой для сохранения сухости.

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