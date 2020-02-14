VELOZONA.BY – эксклюзивный представитель детских велосипедов ROYAL BABY в Беларуси

Уже третий год официальным представителем крупнейшего мирового производителя детских велосипедов в Беларуси является сеть магазинов велосипедной техники и аксессуаров VELOZONA.BY. За это продолжительное время клиенты смогли оценить качество и высокие показатели безопасности данной продукции. Разнообразие моделей для любого возраста позволяет купить детский велосипед в Минске, который непременно понравится вашему ребенку. А для того, чтобы научить малыша кататься на нем, потребуется совсем немного времени.

Самостоятельное катание – одно из важных достижений в жизни ребенка

Для того чтобы ускорить процесс освоения ребенком езды на велосипеде, родители могут воспользоваться следующими рекомендациями:

Перед тем как начинать осваивать велосипед, стоит попробовать прокатиться на беговеле. Таким образом малыш попробует удерживать равновесие. Уже в трех- четырехлетнем возрасте ребенку можно купить детский велосипед. Страх перед катанием пропадает, когда обучение проходит среди ровесников, которые ездят уже уверенно. Чужой пример – лучшее наглядное пособие. Для первого занятия очень важно выбрать подходящее место. Не стоит пробовать ездить по траве, хоть она и смягчает падение, но значительно затрудняет движение. Лучший вариант – прорезиненное покрытие на детской или спортивной площадке. Конечно же, у ребенка должно быть достаточно места для маневров. Не покупайте велосипед «на вырост». Транспортное средство, размеры которого выбраны не по росту ребенка, только усложнит процесс обучения. Седло должно быть выставлено на такую высоту, чтобы ребенок, сидя на нем, мог пальцами ног дотянуться до земли. Родители часто стараются ухватить руль и седло, выравнивая велосипед под неопытным седоком. Но гораздо правильнее зафиксировать ногами заднее колесо и поддерживать ребенка за плечи или подмышки. Как только начинающий велосипедист почувствует себя увереннее, его можно отпускать, но при этом быть готовым подхватить при необходимости. После того как поддержка равновесия и вращение педалей будет освоено, можете показывать, как начинать самостоятельное движение. Для этого нужно выставить педаль в верхнее положение и объяснить, что одной ногой необходимо нажать на нее, а второй оттолкнуться от земли. Нескольких попыток будет достаточно, чтобы ребенок освоил этот процесс. Объяснить ребенку как работает ручной тормоз проще всего, когда он не в седле, а ведет велосипед рядом. Предложите ему нажать на тормоз и посмотреть, что после этого произойдет. После усвоения данного процесса, можно пробовать торможение во время езды.

Не стоит подбирать первое транспортное средство ребенку в магазине игрушек.

Действительно качественные детские велосипеды продаются исключительно в специализированных точках продажи велотехники. Среди моделей от ROYAL BABY можно подобрать подходящую как мальчику, так и девочке. Яркая расцветка и современный дизайн придутся по вкусу маленьким велосипедистам.

Если вы хотите купить детский велосипед в Минске, можете заглянуть в один из магазинов VELOZONA. Вы будете приятно удивлены большим выбором моделей и аксессуаров к ним. Консультанты помогут вам подобрать детский велосипед, езда на котором доставит ребенку только удовольствие. А в онлайн-магазине VELOZONA.BY вы можете заказать доставку детского велосипеда в любой, даже самый дальний уголок Беларуси.

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