Велосипед: ремонт, уход и польза

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Как хорошо, что таким замечательным видом активности, как езда на велосипеде, можно заниматься и зимой.
Для этого только нужно подготовить своего железного "двухколесного друга" к холодному периоду. Обо всех нюансах этого процесса, к слову, может рассказать отличный веломастер Дмитрий Аркадьевич. Его лучшую веломастерскую Москвы можно найти по адресу: г. Москва 2-й Нагатинский пр., 6, стр. 2, тел. велоспециалиста: +7 (499) 755-71-23. На своем сайте (http://ремонт-велосипедов.москва) мастер отмечает, что при подготовке велосипеда к зимнему катанию нужно поменять масло на такое, которое без проблем будет в работе при холодных температурах. По-другому, оказывается, работают зимой тормоза на минеральном масле - об этом стоит знать владельцам велосипедов. В общем, полезной информации ресурс дает много. Здесь же есть возможность заказать ремонт велосипедов любого типа (горных, БМХ, детских, шоссейных, городских, спортивных, советских и т.д.). Мастер обещает разобраться с любым конструктивом.
В целом польза от езды на велосипеде для людей возраста 60+ доказана уже очень давно. Это уход от гиподинамии, свобода перемещения (магазин, аптечный пункт и т.д.). Удобно, что существуют специальные замки, которыми можно пристегнуть велосипед и не бояться за его сохранность в свое отсутствие. За счет того, что мышцам задается работа при велосипедных прогулках, у человека улучшается метаболизм, уменьшаются показатели давления, кишечник активнее избавляется от шлаков. Отмечается у некоторых пожилых велосипедистов замедление возрастных процессов в костных и хрящевых тканях и т.д.
За своим велосипедом для более длительной его эксплуатации нужно тщательно ухаживать. Если необходим ремонт или замена каких-нибудь элементов, лучше сделать это в специализированной мастерской. Например, в Москве стоит обратиться к частному мастеру, о котором написано выше.
Есть частый уход за велосипедом, 1-2 раза в неделю. Это может быть подкачка шин, осмотр цепи, промыв после путешествия по грязным трассам (в дождь, слякоть и т.д.). Стоит знать, что протирая намыленной губкой двухколесный транспорт, нужно не допустить попадания жидкости на части, которые содержат подшипники. Проникновение воды поспособствует быстрому вымыванию смазки и приведет это соответственно к скорому износу деталей.
Если велосипед накатывает примерно 200 километров в месяц, транспорту необходим осмотр. "Под прицелом" хозяина должны быть: рулевая колонка, втулки, цепь, рама, каретка, вилка.
Также существует подготовка велосипеда к летнему или зимнему сезону. Этот процесс отличается некоторыми моментами.
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