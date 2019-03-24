ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Век живи - век учись: печать на ткани

Ксения ДАВЫДОВА   
24 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Век живи - век учись: печать на ткани

В рекламных агентствах, полиграфических фирмах и других компаниях подобного профиля востребованной услугой является нанесение изображений на ткани. Интересные фотоснимки, картинки, логотипы - изобразить на материале можно все что душе угодно, стоит только выбрать и заказать.

Например, недорогой и оригинальный метод - широкоформатная печать на ткани. С помощью такой печати оформляются интерьеры разных помещений: залов в ресторанах или кафе, офисов, особенно там, где встречают гостей, проводят планерки, собрания, совещания. Конечно, в этот список входят и квартиры.

Виды тканей можно использовать для печати самые разные: подкладочный материал, сетку, атлас, шармус, микрофибру, габардин, блэкаут и т.д. К слову, если печать выполняется для помещения, где предполагается нахождение большого количества людей, то специалисты рекомендуют использовать здесь материал с антипожарной пропиткой.

Какие виды работ наиболее востребованы в рамках услуги нанесения изображений на ткани? Например, часто заказываются растяжки и постеры, изготавливаются декорации (иногда также определенная атрибутика) для массовых мероприятий разной направленности. Очень востребованы футболки с логотипами фирм, студий, клубов, бейсболки, флажки и флаги и т.д. Стоит понимать, что больше, чем реклама на телевидении могут сработать на раскрутку компании красиво выполненные стильные майки с эмблемой или девизом. Самое главное тут удачно выбрать изделие для нанесения печати, способ выполнения и определить целевую аудиторию.

Когда на ткань нужно нанести какие-то принты, многие клиенты обращают внимание, например, на трафаретную шелкографию. Для такого вида печати используются специальные сетки. Для каждого из цветов - отдельный трафарет. У данного метода специалисты выделают такие плюсы, как низкую себестоимость, хорошую скорость нанесения и устойчивость рисунков к частым стиркам.

Еще одна востребованная технология - сублимация. Переносится рисунок на ткань при таком методе при помощи давления и повышенных температур. Способ позволяет создать рисунок любой сложности, красочные оттенки будут устойчивы к внешним воздействиям, у рисунков будет высокое разрешение и отменное качество.

В целом можно сказать, что есть два основных вида печати на ткани. Один - прямой, а другой - с использованием промежуточных форм. Технология прямой печати применяется для небольших заказов, часто разовых. Для ощутимых тиражей отлично подойдет косвенный вариант.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
 