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Вечная тема: памятники из карельского гранита

Ксения ДАВЫДОВА   
22 Мая 2018 г.
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Могильные памятники и надгробия из черного гранита

Печальная тема ухода из жизни своих родных и близких, увы, затрагивает каждого человека. И те, кто остаются жить дальше, стремятся сделать место последнего пристанища ушедшего как можно ухоженнее, насколько хватает сил и средств. Многие люди, выбирая постоянное надгробие после временного, предпочитают ставить памятники на могилу из гранита (фото).

В городе Иркутске на этом рынке работает одна из крупных российских компаний – камнеобрабатывающая фабрика «Данила-мастер». Ее специализация – изготовление и продажа памятников из карельского гранита. Свою деятельность фирма начала больше двадцати лет назад (1997 год) в городе Ярославле. И теперь офисы компании можно встретить во многих российских городах. Кроме Иркутска это Москва, Саратов, Самара, Воронеж, Владимир и другие. Оптовые поставки фирма осуществляет по разным федеральным округам: Приволжский, Южный и Центральный. Розничная сеть расширяется по территориям. Планы ближайшего будущего – выход на рынок СНГ. Фирма выбрала для себя работу только с карельским гранитом. Исключительный вид надгробию дает габбро-диабаз (один из карельских материалов, месторождение – Габбро). На стадии добычи карельского гранита специалисты выбирают самые лучшие образцы. Все этапы изготовления изделия проходят под непременным контролем качества.

Памятники из карельского гранита отличаются величественностью и благородностью. Они придают захоронению представительный вид. Карельский гранит обладает равномерным глубоким черным цветом, встречаются на камне лишь небольшие вкрапления. По сравнению с другим гранитом и гранитополимером карельский материал характеризуется большей плотностью. В целом карельский гранит отличается окрасом, который зависит от месторождения, где производилась добыча. Черный гранит – это классика в изготовлении памятников, даже простое надгробие-прямоугольник будет выглядеть на могиле очень достойно.

Фирма «Данила-мастер» располагает собственной каменоломней. При обработке материала используется самое современное оборудование. Цена на памятники в этой компании стартует с 5 тысяч рублей. Здесь вся деятельность осуществляется, минуя посредников и перекупщиков.

Чтобы определиться с заказом в данной фирме, нужно ознакомиться с каталогом и фото гранитных надгробий. Каталог специалисты могут выслать на электронную почту клиента. Чтобы увидеть памятники собственными глазами, стоит посетить офис «Данилы-мастера». Консультацию по интересующим вопросам сотрудники проведут с потенциальным заказчиком по телефону. Также по телефону и еще в Интернете можно сделать заказ, цена которого будет рассчитана индивидуально.

Удобная навигация по сайту компании выведет на каталог продукции. Здесь представлены: новые поступления, недорогие памятники, комплексы и гранитные кресты. Памятники мастера могут изготовить в виде книги, сердца, с крестом, с ангелами, для детей, военнослужащих, даже для животных и т.д. Есть на сайте информация об установке памятника, его украшении и благоустройстве захоронения.

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