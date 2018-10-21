Ваш билетик!

В интернете существуют разные сервисы, которые помогают людям в решении многих вопросов. Например, можно выбирать с помощью таких сайтов интересующие досуговые мероприятия и покупать на них билеты. Tickethunt - один из надежных и интересных сервисов в данном направлении. Пользователи этого ресурса (URL: https://tickethunt.net) найдут здесь билеты на спортивные и культурные события. И не только могут найти, но и продать. Сервис отслеживает происходящее в Киеве, Украине и других территориях. Продавцами билетов могут выступать билетные агентства, частные лица, организации или представители артистов. Ищущие нужный билет могут увидеть предложения продавцов и выбрать для себя оптимальный вариант.

Много событий организуется к определенным датам. Артисты, музыканты и другие деятели искусств, к примеру, не обходят стороной Международный женский день. На сервисе tickethunt есть раздел с билетами на 8 марта. Можно купить заветный билетик и порадовать им себя, любимого человека или отправиться на мероприятие вместе.

Сервис ориентирует, что на сайте сейчас отображается больше 340 событий. Зайдя в этот раздел, можно увидеть, что будет происходить в ближайшие несколько месяцев. Все будущие мероприятия распределены по датам и дням недели. Нажимаем на обозначенное событие. Высвечивается: исполнитель, число, время, место проведения и цена. Все понятно и очень удобно.

В разделе "О нас" размещена информация о самом сервисе поиска и продажи билетов. Есть раздел с новостями шоу-бизнеса. Говорится на сайте о политике конфиденциальности и использовании информации при пользовании данной площадкой.

Пользователю можно выбрать комфортный для себя язык, среди них русский, украинский или английский.

Удобен поиск, он разграничен по исполнителям, предусмотрены разделы "концерты", "театры", "футбол" и т.д. Нажав на эти рубрики пользователь выходит на фильтр. Здесь можно увидеть, кто продет билеты и идет распределение событий по жанрам. Среди них "авторский вечер", "эксклюзив", "юмор", "цирк" и другие. Можно "отфильтровать" события по дате: "любой день", "на этой неделе", "в этом месяце", "в следующем месяце".

Алгоритм в действии. Набираем "исполнители", среди них выбираем OPEN KIDS, далее пользователь видит все предложения. Например, в vip фан-зоне доступны 124 билета по 500 гр. За столиками доступно 8 билетов по 1799 и т.д. Внизу размещена информация об этой группе и представлены видеоклипы.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ