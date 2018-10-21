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Ваш билетик!

Ксения ДАВЫДОВА   
21 Октября 2018 г.
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Ваш билетик!

В интернете существуют разные сервисы, которые помогают людям в решении многих вопросов. Например, можно выбирать с помощью таких сайтов интересующие досуговые мероприятия и покупать на них билеты. Tickethunt - один из надежных и интересных сервисов в данном направлении. Пользователи этого ресурса (URL: https://tickethunt.net) найдут здесь билеты на спортивные и культурные события. И не только могут найти, но и продать. Сервис отслеживает происходящее в Киеве, Украине и других территориях. Продавцами билетов могут выступать билетные агентства, частные лица, организации или представители артистов. Ищущие нужный билет могут увидеть предложения продавцов и выбрать для себя оптимальный вариант.

Много событий организуется к определенным датам. Артисты, музыканты и другие деятели искусств, к примеру, не обходят стороной Международный женский день. На сервисе tickethunt есть раздел с билетами на 8 марта. Можно купить заветный билетик и порадовать им себя, любимого человека или отправиться на мероприятие вместе.

Сервис ориентирует, что на сайте сейчас отображается больше 340 событий. Зайдя в этот раздел, можно увидеть, что будет происходить в ближайшие несколько месяцев. Все будущие мероприятия распределены по датам и дням недели. Нажимаем на обозначенное событие. Высвечивается: исполнитель, число, время, место проведения и цена. Все понятно и очень удобно.

Ваш билетик!

В разделе "О нас" размещена информация о самом сервисе поиска и продажи билетов. Есть раздел с новостями шоу-бизнеса. Говорится на сайте о политике конфиденциальности и использовании информации при пользовании данной площадкой.

Пользователю можно выбрать комфортный для себя язык, среди них русский, украинский или английский.

Удобен поиск, он разграничен по исполнителям, предусмотрены разделы "концерты", "театры", "футбол" и т.д. Нажав на эти рубрики пользователь выходит на фильтр. Здесь можно увидеть, кто продет билеты и идет распределение событий по жанрам. Среди них "авторский вечер", "эксклюзив", "юмор", "цирк" и другие. Можно "отфильтровать" события по дате: "любой день", "на этой неделе", "в этом месяце", "в следующем месяце".

Алгоритм в действии. Набираем "исполнители", среди них выбираем OPEN KIDS, далее пользователь видит все предложения. Например, в vip фан-зоне доступны 124 билета по 500 гр. За столиками доступно 8 билетов по 1799 и т.д. Внизу размещена информация об этой группе и представлены видеоклипы.

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