Вариант вкусного салата из огурцов на зиму без предварительной стерилизации

Огурцы являются достаточно вкусным и питательным овощем в любом виде. Летом они используются преимущественно в свежих салатах, а в зимнее время - в консервах. Огурцы являются универсальным ингредиентом для многих популярных блюд, включая консервированный салат. При этом большая часть домохозяек старается приготовить консервацию без предварительной стерилизации. Ведь в таком случае можно повысить сохранность полезных витаминов и компонентов.

Особенности классического рецепта без стерилизации

Классический рецепт консервации без предварительной стерилизации и варки подразумевает использование свежих нарезанных огурцов, давленного чеснока и сахара в качестве основных компонентов. Все ингредиенты тщательно смешиваются и отправляются на хранение в прохладное место. Добавление соли и уксуса позволит получить требуемый вкусовой оттенок. Спустя 12 часов овощи пустят собственный сок. В конечном итоге огурцы в салате без стерилизации на зиму укладываются в банки 0,5-2 литра. Предварительно в каждую банку следует добавить ложку масла.

Приготовленная консервация отправляется в холодильник или погреб для дальнейшего хранения. Важно отметить, что добавление масла необходимо для сохранения натуральных вкусовых качеств. В отличие от обычной консервации банки не требуется закрывать металлическими крышками, что очень экономно и удобно. Для обеспечения герметичности достаточно использовать обыкновенные капроновые. К основным особенностям данного метода можно отнести отсутствие термической стерилизации банок и высокую скорость приготовления консервации. Для обработки емкостей подходит обычная микроволновка.

Альтернативные варианты приготовления консервации

К альтернативным вариантам приготовления консервации можно отнести использование лука, который нарезается кольцами и добавляется к основному рецепту. В таком случае огурцы будут более хрустящими и вкусными. При необходимости консервация дополняется перцем, который придает остроты. Можно выделить несколько преимуществ закрывания без стерилизации:

сохранение природных вкусовых качеств;

простота приготовления по рецепту;

возможность сохранить больше витаминов;

экономия времени на закрывание;

прекрасные вкусовые качества.

При использовании данного метода консервации готовый продукт сможет находиться в банке порядка 3-6 месяцев. Закрытый в летний сезон огуречный салат будет полезным в зимнее время, когда свежие овощи на рынке стоят сравнительно недешево.

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