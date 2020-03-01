В вечной мерзлоте найден рогатый жаворонок, певший в небе 46 тысяч лет назад

Сотрудники отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) совместно с коллегами из Швеции, Великобритании и США обнаружили в вечной мерзлоте исключительно хорошо сохранившееся тело птицы возрастом более сорока тысяч лет и определили ее вид путем реконструкции митохондриального генома. Птица оказалась рогатым жаворонком — видом, который и в наши дни широко распространен в северном полушарии. Название этот вид получил за два характерных пера, торчащих на затылке у самцов.

Сохранившаяся в вечной мерзлоте тушка птицы была найдена в 2018 году в тридцати километрах от поселка Белая Гора, возле речки Тирехтях (приток Индигирки). На участке, где обнаружена птица, находится ряд тоннелей, промытых в вечной мерзлоте для добычи бивней мамонтов. Птица находилась на глубине около семи метров от поверхности.

Возраст находки, определенный путем радиоуглеродного датирования костей, составляет 44–49 тысяч лет. В Центре палеогенетики в Стокгольме удалось выделить ДНК и секвенировать ее геном. Затем полученный результат сопоставили с геномами различных видов птиц, хранящимися в базе данных GenBank, и получили стопроцентное соответствие с геномом рогатого жаворонка.

«Мы не только можем идентифицировать птицу как рогатого жаворонка, — рассказывает один из авторов исследования Николас Дюссекс. — Генетический анализ также показывает, что птица принадлежала к популяции, которая была общим предком двух ныне существующих подвидов рогатого жаворонка — одного из Сибири, а другого из монгольских степей. Это помогает нам понять, как меняется разнообразие подвидов». Ученые отмечают, что разделение подвидов рогатого жаворонка может быть связано с исчезновением обширной полосы тундростепей в конце ледникового периода и появлением на ее месте известных нам природных зон: тундры на севере, тайги в середине и степи на юге. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

Ранее у поселка Белая Гора в вечной мерзлоте был найден щенок, живший 18 тысяч лет назад.

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Polit.ru

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