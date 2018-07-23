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В украшении фасада дома участвуют архитектурные элементы
|Ксения ДАВЫДОВА
|23 Июля 2018 г.
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Жить в своем доме - современная мечта очень многих людей. Теперь это относится не только традиционно к среднему и старшему поколению. Молодые люди тоже активно устремляются за город. Здесь много преимуществ, которые выгодно отличают индивидуальное жилье от размещенного в массовой застройке. Это возможность, при необходимости, расстраивания своего дома, большие, чем в домах массовых серий, площади, использование придомовой территории по своему усмотрению - можно разместить гараж, баню, технический домик, домик для гостей, беседку, поставить бассейн и т.д.
Любое строение будет смотреться презентабельно и подчеркивать вкус и статус хозяина, его отношение к собственному дому, если при проведении фасадных работ используются архитектурные элементы. Они придадут постройке неповторимый стиль и будут выгодно отличать это строение от других.
Например, очень актуальны сейчас арки. Они перекрывают пролет или проем в стене. Их используют как при внешних отделочных работах, так и при внутренних. Например, арка может быть красиво размещена поверх главой входной двери. Использовать арки можно при сооружении веранды дома. Вариантов достаточно.
Применяются при оформлении здания парапеты. Это сплошные небольшой высоты стенки, которые служат для ограждения террасы, балкона и т.д.
Популярны сейчас при фасадных, а также внутренних отделочных работах карнизы. Этот элемент служит разграничителем горизонтальной плоскости от вертикальной. Карниз может служить не только для украшения, также он выполняет еще одну важную функцию - ограждает стены от дождевой воды, предохраняя их от намокания. Карниз применяют как на одноэтажных, так и на многоэтажных зданиях. Карниз обязательно должен присутствовать и находиться в исправном состоянии, иначе дождевая вода, стекающая по стенам, будет негативно влиять на облицовку фасада и фундамент строения. Варианты карнизов - это кровельный свес и расположенный между этажами.
В целом архитектурных элементов зданий много. Это архивольт, база, балюстрада, лепнина, ниша, панно, ротонда, дверные и оконные наличники и т.д. Мастера отмечают, что если к украшающим элементам еще добавляется подсветка, строение может превратиться просто в произведение искусства.
Что касается современных материалов, из которых выполняются архитектурные элементы, то они отличаются устойчивостью к микроорганизмам, старению и выветриванию. И поэтому срок эксплуатации украшающих частей фасадного конструктива будет долгим, а сами элементы смогут длительное время отлично выглядеть.
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