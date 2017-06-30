В сегменте азартной индустрии увеличивается количество людей пенсионного возраста

Аналитики ряда европейских стран пришли к выводу, что в сегменте виртуальной азартной индустрии в последнее время можно наблюдать увеличение количества людей пенсионного возраста. Например, в разрезе Британии практически ежедневно становится больше гемблеров в возрасте от 65 лет.

Мотив прихода в Интернет у них не только саморазвитие и общение, но и уверенное покорение пространства онлайн-казино и различных игр. Что примечательно, взрослые пользователи любят вести игру, находясь дома. Объясняется это более спокойной, чем в реальном заведении, обстановкой и вытекающей из этого возможностью принимать в части игры взвешенные решения. Казино Вулкан, к слову, имеет широкий ряд предложений, здесь зал игровых автоматов онлайн способен удовлетворить вкусы разных пользователей, а кому-то может и просто очень крупно повезти. Положительная динамика наблюдается в части увлечения гемблингом и у возрастной категории от сорока пяти до пятидесяти четырех лет. Если люди этой прослойки останутся верны игорной индустрии, они в скором времени также пополнят ряды увлеченной подобными сетевыми развлечениями пенсионной группы. Влияет на увеличение числа пользователей азартных ресурсов и повсеместное распространение Интернета, пенсионеры просто не могут оставаться от этого процесса в стороне. Многие предпочитают использовать для выхода в Сеть смартфоны. Тогда можно не ограничиваться домашним периметром, а позволить поиграть себе в парке, на пляже, в транспорте и т.д.

В Японии интерес очень взрослого поколения к азартным играм стали использовать как один из методов борьбы со старческим слабоумием. В одном из японских центров по уходу за пожилыми людьми (его название «Лас-Вегас») открыли комнату с игровыми автоматами. Представители серебряного возраста играют здесь в баккара и маджонг... В общем, проводят время за слотами и автоматами. Единомышленники, которые продвигают этот проект, уверены, что такое «казино» благотворно влияет на деятельность мозга, профилактирует или останавливает процесс развития старческого слабоумия. Утро пенсионеры центра начинают с физических упражнений, а потом им можно пойти в игровую комнату и создать, так сказать, работу для ума. Один из завсегдатаев заведения - Юсай Уразуми. Этому пожилому мужчине девяносто два года. Он говорит, что очень любит делать крупные ставки, но иногда нужно мириться с неудачами. Казино в этой стране запрещены законом, но и без денег, на интерес постояльцы играют с большим удовольствием. Подобные центры в Японии открываются и дальше, сейчас их уже больше десяти.

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