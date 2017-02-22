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В российский прокат вышла киноверсия шоу братьев Запашных «SиSтема»
|ИА БайкалИнформ
|22 Февраля 2017 г.
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В декабре прошлого года в российский прокат вышла киноверсия шоу братьев Запашных «SиSтема». В «Люксор Центре» по этому поводу состоялся большой праздник при поддержке официального спонсора – компании TOY.RU, розничной сети магазинов игрушек для детей.
Зрители картины стали участниками виртуального представления на цирковой арене. Они погрузились в новый цифровой мир, в котором стали свидетелями интересного сюжета, фантастических трюков и уникальных номеров звезд мирового циркового искусства, а также умилительных выступлений животных-артистов и показа экстремальных видов спорта.
Праздник, в котором приняли участие Аскольд и Эдгар Запашные, прошел в волшебной атмосфере – зрителям представилась возможность поближе познакомиться с братьями, главными героями шоу, представлявших свою картину в обществе настоящего тигра, а также принять участие в оригинальных конкурсах. Победителей ждали приятные сюрпризы и подарки от спонсора.
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