В последний день января день рождения празднует… водка

31 января считается Днем рождения русской водки. Это не просто алкогольный напиток, это культурный феномен мирового масштаба, оказавший немалое влияние на историю человечества. Многие считают водку одним из базовых элементов культуры русского быта, хотя, конечно, это преувеличение.

Название имеет польское происхождение, и в переводе означает примерно «водичка» или «маленькая вода». А изначально в нашей стране водку именовали без затей «хлебным вином». Точная же история названия до сих пор остаётся неизвестной. Так же как и история проникновения этого напитка на Руси. В привычном для россиян традиционном виде водка — 40-процентный раствор этилового спирта в воде появилась только в XIX веке, благодаря великому русскому ученому Менделееву.

31 января 1865 года в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах. Ученый вывел и обосновал научно оптимальное соотношение в водке спирта и воды. Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт плюс вода, в зависимости от концентрации этих растворов и температуры. Другими словами, исследования удельного веса смесей проводились при различных температурах и концентрациях, начиная от безводного спирта до раствора в 50 весовых % и далее до 0%. Диссертация хранится в музее великого ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете.

Кстати, в Санкт-Петербурге есть музей русской водки. Его экспозиция поделена на сектора-эпохи, в которых собраны старинные бутылки, пробки, этикетки, документы, предметы домашней утвари. Экскурсионная программа включает в себя осмотр экспозиции с увлекательным рассказом об истории создания водки на русском или английском языках, начиная с XIX века до сегодняшних дней. По окончании экскурсии гостям предлагается дегустация нескольких сортов традиционного русского напитка и, конечно, закуска. В музее также проходят лекции, посвящённые истории напитка, а также о вреде злоупотребления им.

За крепкий напиток остается порадоваться. Богатая история, свой праздник, популярность долгие годы и много почитателей. Одни люди водку пьют в чистом виде, другие на ее основе делают коктейли. Только перебарщивать и зарабатывать вредную привычку, употребляя, ни к чему, алкогольная зависимость очень сильна и справиться с ней может не каждый. Плюс это горе для близких, которые видят, как разрушает себя физически и психологически человек. Давайте же просто поздравим сорокоградусную, так, на словах, пусть радует мир и дальше, и обойдемся без поднятия рюмки в честь.

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