В подготовке праздника нет мелочей: поговорим об этикетках

День рождения, свадьба, юбилей совместной жизни. Эти и другие значимые для семьи события люди стараются отметить ярким запоминающимся праздником. Торжество сейчас, как правило, готовится очень тщательно. Обращается внимание организаторами и на разные мелочи, которые вкупе должны создать приятную атмосферу для тех, кому адресовано событие, а также для их гостей.

Интересным предложением, актуальным, не "затертым" и нравящимся многим людям, является такой несущий отличное настроение элемент декора, как юбилейные этикетки. Их наклеивают на бутылки с разными напитками, которые будут употребляться на торжестве. Такую продукцию можно заказать, к примеру, в московской типографии "Этикетки 7 дней в неделю". Естественно, это не должен быть один экземпляр. Сайт компании, где подробно расписаны услуги, здесь: et7.ru.

Этикетки с датой знаменательного события, фотографией героя или героев торжества, поздравительным текстом - варианты могут быть самые разные. Допустим, намечается серебряная свадьба у друзей. Отлично будут смотреться на бутылках с напитками этикетки с фотографиями главных героев праздничного события. Можно сделать часть фото с ними в настоящие дни и взять снимок, когда они были запечатлены, но на 25 лет моложе. Это и память, и история семьи, и радостное настоящее, и интересное сравнение.

Этикетки можно размесить на лицевой стороне бутылки, на тыльной части, на горлышке. Можно использовать для подготовки сюрприза сразу все варианты. Кому как захочется.

Подмечено, что если намечается праздник, который касается мужчины, то этикеток больше заказывается и впоследствии, конечно, наклеивается на бутылки с напитками серьезной крепости - водкой или коньяком. Даме и ее гостям, соответственно, в большей степени нужны наклейки на бутылки с винами или шампанским (хотя некоторые представительницы прекрасного пола тоже иногда любят что покрепче).

Один из видов этикеток - новогодние. Их можно заказать к приходу большого количества гостей в этот прекрасный праздник именно в ваш дом. Также новогодние этикетки будут уместны на корпоративе (многие пенсионеры работают и им стоит запомнить это предложение).

Если бабуля или дедуля являются ведущими мероприятий (такое не часто, но бывает) им тоже можно прикупить партию этикеток. С какой целью? Чтобы сделать приятное героям торжества - наклейками украсить бутылки с напитками на их столе. Еще можно снабдить этикеткой конкурсный приз - бутылку шампанского. Выигранный предмет вызовет хорошие эмоции, а сам подарок непременно запомнится.

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