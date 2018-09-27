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В ожидании президента...
Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ   
27 Сентября 2018 г.
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belarus

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

lukashenko 34

Интересные факты и события

Собачья логика

Словесная перепалка, переросшая в драку, произошла недавно в Канске. Женщина, гулявшая с ребёнком и своей матерью, сделала замечание владельцам собаки, но те указали на поводок и отметили, что животное безопасно. Прийти к взаимопониманию не удалось, и конфликт превратился в потасовку.

«После драки у меня вырванный клок (волос), разбита губа и порвана обувь. У парня разбит дорогой телефон и, не поверите, укусы на руках! Множественные укусы мамы этой девушки!», – поделилась хозяйка собаки, заявившая, что драку начала именно молодая мать.

Очевидец конфликта Анна отметила, что пара выгуливала стаффорда рядом с детской площадкой, и ребёнок его испугался.

«Со стороны несовершеннолетней собачницы посыпались оскорбления нецензурной бранью в адрес ребёнка, а потом и матери ребёнка, мама малыша, соответственно, ответила примерно тем же», – сказала очевидица.

На протяжении всей драки американский стаффордширский терьер сидел в стороне и наблюдал за происходящим.

  • МГ: Умная собака поняла, что когда дерутся женщины, лучше не ввязываться – хуже будет!

В ожидании президента...

В белорусском Гомеле готовились к встрече президента Александра Лукашенко. Во время подготовки к визиту президента страны в экстренном порядке клали плитку, красили дома и даже сушили лужи.

Об этом свидетельствует ролик, опубликованный на видеохостинге канала Youtube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net. «У нас в стране всё только для президента!», – комментирует происходившее один из местных жителей.

Также на видео попали рабочие, которые ножами вырезают из плитки проросшую траву. Многие жители Гомеля не оценили стараний коммунальщиков.

  • МГ: Надо бы почаще президенту и другим высшим чиновникам наведываться в глубинку – глядишь, и порядок бы навели в стране. Кстати, это касается не только Белоруссии...

Бойфренд на продажу

Жительница Александрии разместила на сайте OLX объявление о продаже своего бывшего. В разделе «Животные».

«Продаю экс-бойфренда. Его зовут Омар Зейтун. Красивый, спокойный, с длинными волосами, без царапин. Изучает право и водит мотоцикл», – говорится в объявлении, которое молодая египтянка (её имя не называется) разместила на сайте продажи подержанных товаров.

Видимо, бывший серьезно обидел девушку, поскольку она опубликовала своё сообщение в разделе «Животные». Хотя своё решение она объяснила тем, что другие категории просто показались ей менее подходящими. Египтянка не указала, на какую сумму рассчитывает, и добавила, что готова согласиться на любую, которую ей предложат.

  • МГ: А ведь могут и купить. Или сманить бесплатно... Вот будет досада!

Женщины проживут дольше?

Исследование британских врачей показало, что родившиеся сегодня девочки будут меньше курить, пить, гулять и употреблять наркотики, чем поколение их родителей.

Именно по этой причине продолжительность жизни женщин увеличится. Родившиеся в наше время девочки меньше рискуют заболеть раком или сердечной недостаточностью, чем их матери, благодаря достижениям современной медицины, в частности, появлению вакцины от рака. Повальное увлечение здоровым образом жизни в западных странах также положительно повлияет на состояние здоровья подрастающего поколения женщин.

Однако в отчёте врачей содержатся и плохие новости – грядущая эпидемия тучности и диабета. Согласно новым данным, половина взрослого населения на Западе, включая школьников, страдает проблемой избыточного веса. Несмотря на увлечение диетами, многие жители Туманного Альбиона не едят достаточно овощей и фруктов. В будущем это может привести к росту смертности от рака кишечника.

  • МГ: Скорее всего, девочкам просто не с кем будет гулять, пить, курить и употреблять наркотики, поскольку мальчиков, судя по всему, будет значительно меньше, чем девочек. Тех представителей «сильного пола», кого не уничтожат наркотики и алкоголь, перемелют конфликты...

Благотворная сиеста...

Послеобеденный сон позволяет на треть снизить риск заболевания инфарктом. К такому выводу пришёл профессор медицинского факультета Гарвардского университета Димитриос Трихополус.

Вместе с коллегами из Афинского университета он в течение шести с лишним лет наблюдал за состоянием здоровья почти 24 тысяч греков. Те из участников эксперимента, кто спал после обеда не менее трёх раз в неделю в среднем по полчаса, имели на 37% меньше шансов умереть от сердечного заболевания, чем остальные.

В особенности эффективной сиеста является для работающих мужчин, в меньшей степени – для пенсионеров. В последнее время власти разных стран высказываются в пользу сиесты. В частности, правительство Франции провело двухлетнее исследование, по результатам которого в случае научного обоснования благотворного влияния послеобеденного сна на здоровье

официально намерено рекомендовать частным и государственным компаниям предоставлять сотрудниками право на 15-минутную сиесту.

  • МГ: Думается, что и в России мало кто не испытывал после обеда непреодолимого желания закрыть глаза хоть на несколько минут. Так может и не стоит идти против природы, а разрешить людям всласть подремать? Может это поможет и демографическую проблему решить...

Тонкая вещь – искусство...

В итальянской Флоренции мужчина напал на мастера перфоманса Марину Абрамович. Об этом пишет газета Republica.

По информации издания, инцидент произошёл на выставке около дворца Палаццо Строцци. 51-летний нападавший ударил женщину по голове картиной с её портретом. Абрамович сразу увели в подсобку, она не пострадала. Хулиган задержан.

Художница рассказала, что захотела поговорить с напавшим, и понять, что стало причиной его поступка. Её просьбу удовлетворили, и мужчина ответил, что «должен был сделать это для своего искусства».

Самым известным перфомансом Марины Абрамович считается «Ритм 0», в ходе которого художница разложила на столе предметы, способные причинить боль или удовольствие, и разрешила публике в течение шести часов манипулировать её телом и движениями. В итоге в нее втыкали шипы, разрезали одежду и едва не застрелили.

  • МГ: До чего же тонкая вещь искусство! Порой трудно отличить – где искусство, а где безумие. В данном случае, думается, последнее...

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