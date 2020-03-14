В ожидании конца света

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Жизнь во лжи

Домохозяйка Сели Уилкс гордилась красивым растением, которое стояло в горшке у нее на кухонном окне.

Она регулярно поливала суккулент и не разрешала другим людям заботиться о нем, так как хотела обеспечить растению должный уход. «Суккуленты нужно поливать только раз в неделю или меньше, и если их залить, они могут погибнуть!», — рассказала она. В конце февраля женщина решила пересадить растение в новый горшок. «Я нашла самую милую вазочку, которая хорошо ему подходила. Я извлекла растение из пластикового контейнера, в котором оно было куплено, и узнала… что оно искусственное!», — сказала Уилкс.

Свою историю женщина опубликовала в Facebook. «Я столько любви вложила в этот суккулент! Я мыла ему листочки, делала все, чтобы он выглядел хорошо, а он оказался пластиковый! Как я не знала этого! Я поняла, что эти два года жила во лжи!», — заключила она.

МГ: Обидно, конечно! Остается только посочувствовать, что Сели не вовремя пришла идея пересаживать цветок! Пусть бы он и дальше приносил ей радость…

Бизнес на доверчивости

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, когда потерпевшая шла домой, к ней с разговором подошла неизвестная.

Прохожая сказала, что обладает определенными знаниями, а также знает о болезни сына женщины и может помочь. Тернопольчанка, у которой действительно ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем, поверила неизвестной. Вскоре к ним подошла еще одна женщина, которой гадалка также предложила помощь, и та охотно согласилась. Ворожея заявила, что все семейные несчастья у них – от «грязных» денег, над которыми нужно провести «ритуал очищения». Она попросила женщин принести деньги, воду и соль. Когда те выполнили установку, «гадалка» упаковала деньги в два одинаковых пакета и начала над ними что-то шептать. Затем мошенница вернула пакеты женщинам, велела их не открывать, а положить под подушку и на третий день принести на это же место, чтобы «завершить процедуру». На третий день тернопольчанка пришла на место запланированной встречи, но там никого не было. Открыв пакет, они обнаружила в нем газетные вырезки. Женщина обратилась в полицию. По словам начальника сектора отдела уголовной полиции Тернопольского отдела полиции, другая женщина, которая изображала клиентку гадалки, – ее сообщница. Правоохранители прорабатывают видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают подозреваемых и их местонахождение.

МГ: Неискоренима, видимо, наивная вера женщин в заговоры, привороты и «очищения»! Так же как и мошенники, пользующиеся их доверчивостью!

В ожидании конца света

Эпидемия коронавируса оживила продажи бункеров в США, построенных для тех, кто боится конца света. Люди отдают деньги за подземные хранилища, «пока еще не поздно».

Как пишет Daily Star, калифорнийская компания Vivos строит и обустраивает подземные хранилища, чтобы они могли выдержать стихийные бедствия и катастрофы. Основатель фирмы Роберт Вичино сказал изданию, что с начала распространения COVID-19 наблюдается «скачок» в продажах его бункеров. Сейчас новый вирус заразил многих. Однако вспышка пока не переросла в пандемию. «Всплеск в продажах был очень высок. Люди просыпаются и начинают понимать, что нужно готовиться, пока не поздно», – сказал Вичино. Его компания построила сеть частных бункеров в Южной Дакоте. Чтобы взять такой в лизинг, нужно оплатить 35 тысяч долларов, а потом еще платить по тысячи долларов ежегодно. Всего бункеров 575. В каждом из них достаточно места, чтобы разместить от 10 до 24 человек. Бункеры построены на месте бывшей военной базы «Блэк Хиллс». Бункеры обставлены мебелью для «комфортной жизни после конца света».

МГ: Сколько уже раз американцев пугали концами света! То они в 40-70-х годах прошлого века в ужасе строили бункеры от русской ядерной бомбы, потом – от падения сверхкрупного метеорита, а сейчас – от коронавируса. Сдается, что некоторые корпорации США вовсю стараются превратить Америку в нацию непуганых идиотов…

Подарок к празднику?

В Италии в домах из кранов на днях потекло игристое вино вместо воды.

Выяснилось, что в погребе винного завода возникла техническая неисправность, в результате которой вино попало в трубы акведука. Как пишет издание Daily Star, оказалось, это не что иное, как игристое вино Lambrusco Grasparossa, которое производят на местном винном заводе. Городские власти успокоили сограждан, заявив, что жидкость в кранах не представляет опасности для их здоровья.

МГ: Можно только представить, как обрадовались жители этому подарку к празднику! И не факт, что поломка произошла случайно…

Обматерил и избил…

В Новой Зеландии на пляже Паунуи 60-летний серфер Ник Миноуг спасся во время нападения большой белой акулы, ударив ее кулаком и обругав.

По его словам мужчины, во время нападения акула зажала зубами часть его доски для серфинга. Он обругал хищника, а потом размахнулся и ударил хищницу, но промахнулся. Ник не сдался, и еще раз обругал акулу и повторил удар. Попытка была удачной: мужчина смог отогнать хищника. Серфер отделался незначительными порезами и успешно добрался до берега.

МГ: Интересно, чего больше испугалась акула – мата или удара в глаз?!

Без спроса…

В Пакистане разъяренные родственники невесты выгнали со свадьбы жениха после того, как на бракосочетание явилась его первая супруга.

Инцидент произошел в городе Карачи, где местный житель Асиф Рафик Сиддики намеревался отыграть свадьбу, но его планы сорвала внезапно появившаяся на мероприятии первая супруга. Женщина сообщила невесте и ее родственникам, что Сиддики уже женат на двух женщинах и собирается вступить в третий по счету брак. Стоит подчеркнуть, что многоженство разрешено в Пакистане законом, но мужчина обязан получить согласие на брак у своих предыдущих жен, прежде чем снова жениться. Но Сиддики не поставил никого в известность, поэтому о предыдущих женах невеста узнала уже на церемонии бракосочетания.

МГ: До чего же опасно иметь нескольких жен! Даже в Пакистане… Сдается, что после этого инцидента Асиф Рафик Сиддики, может лишится не только оставшихся жен, но и желания иметь хотя бы одну…

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