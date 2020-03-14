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Телевизор хоть не включай
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В ожидании конца света
Дмитрий КИСЕЛЁВ   
14 Марта 2020 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

В ожидании конца света

Интересные факты и события

Жизнь во лжи

Домохозяйка Сели Уилкс гордилась красивым растением, которое стояло в горшке у нее на кухонном окне.

Она регулярно поливала суккулент и не разрешала другим людям заботиться о нем, так как хотела обеспечить растению должный уход. «Суккуленты нужно поливать только раз в неделю или меньше, и если их залить, они могут погибнуть!», — рассказала она. В конце февраля женщина решила пересадить растение в новый горшок. «Я нашла самую милую вазочку, которая хорошо ему подходила. Я извлекла растение из пластикового контейнера, в котором оно было куплено, и узнала… что оно искусственное!», — сказала Уилкс.

Свою историю женщина опубликовала в Facebook. «Я столько любви вложила в этот суккулент! Я мыла ему листочки, делала все, чтобы он выглядел хорошо, а он оказался пластиковый! Как я не знала этого! Я поняла, что эти два года жила во лжи!», — заключила она.

  • МГ: Обидно, конечно! Остается только посочувствовать, что Сели не вовремя пришла идея пересаживать цветок! Пусть бы он и дальше приносил ей радость…

Бизнес на доверчивости

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, когда потерпевшая шла домой, к ней с разговором подошла неизвестная.

Прохожая сказала, что обладает определенными знаниями, а также знает о болезни сына женщины и может помочь. Тернопольчанка, у которой действительно ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем, поверила неизвестной. Вскоре к ним подошла еще одна женщина, которой гадалка также предложила помощь, и та охотно согласилась. Ворожея заявила, что все семейные несчастья у них – от «грязных» денег, над которыми нужно провести «ритуал очищения». Она попросила женщин принести деньги, воду и соль. Когда те выполнили установку, «гадалка» упаковала деньги в два одинаковых пакета и начала над ними что-то шептать. Затем мошенница вернула пакеты женщинам, велела их не открывать, а положить под подушку и на третий день принести на это же место, чтобы «завершить процедуру». На третий день тернопольчанка пришла на место запланированной встречи, но там никого не было. Открыв пакет, они обнаружила в нем газетные вырезки. Женщина обратилась в полицию. По словам начальника сектора отдела уголовной полиции Тернопольского отдела полиции, другая женщина, которая изображала клиентку гадалки, – ее сообщница. Правоохранители прорабатывают видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают подозреваемых и их местонахождение.

  • МГ: Неискоренима, видимо, наивная вера женщин в заговоры, привороты и «очищения»! Так же как и мошенники, пользующиеся их доверчивостью!

В ожидании конца света

Эпидемия коронавируса оживила продажи бункеров в США, построенных для тех, кто боится конца света. Люди отдают деньги за подземные хранилища, «пока еще не поздно».

Как пишет Daily Star, калифорнийская компания Vivos строит и обустраивает подземные хранилища, чтобы они могли выдержать стихийные бедствия и катастрофы. Основатель фирмы Роберт Вичино сказал изданию, что с начала распространения COVID-19 наблюдается «скачок» в продажах его бункеров. Сейчас новый вирус заразил многих. Однако вспышка пока не переросла в пандемию. «Всплеск в продажах был очень высок. Люди просыпаются и начинают понимать, что нужно готовиться, пока не поздно», – сказал Вичино. Его компания построила сеть частных бункеров в Южной Дакоте. Чтобы взять такой в лизинг, нужно оплатить 35 тысяч долларов, а потом еще платить по тысячи долларов ежегодно. Всего бункеров 575. В каждом из них достаточно места, чтобы разместить от 10 до 24 человек. Бункеры построены на месте бывшей военной базы «Блэк Хиллс». Бункеры обставлены мебелью для «комфортной жизни после конца света».

  • МГ: Сколько уже раз американцев пугали концами света! То они в 40-70-х годах прошлого века в ужасе строили бункеры от русской ядерной бомбы, потом – от падения сверхкрупного метеорита, а сейчас – от коронавируса. Сдается, что некоторые корпорации США вовсю стараются превратить Америку в нацию непуганых идиотов…

Подарок к празднику?

В Италии в домах из кранов на днях потекло игристое вино вместо воды.

Выяснилось, что в погребе винного завода возникла техническая неисправность, в результате которой вино попало в трубы акведука. Как пишет издание Daily Star, оказалось, это не что иное, как игристое вино Lambrusco Grasparossa, которое производят на местном винном заводе. Городские власти успокоили сограждан, заявив, что жидкость в кранах не представляет опасности для их здоровья.

  • МГ: Можно только представить, как обрадовались жители этому подарку к празднику! И не факт, что поломка произошла случайно…

Обматерил и избил…

В Новой Зеландии на пляже Паунуи 60-летний серфер Ник Миноуг спасся во время нападения большой белой акулы, ударив ее кулаком и обругав.

По его словам мужчины, во время нападения акула зажала зубами часть его доски для серфинга. Он обругал хищника, а потом размахнулся и ударил хищницу, но промахнулся. Ник не сдался, и еще раз обругал акулу и повторил удар. Попытка была удачной: мужчина смог отогнать хищника. Серфер отделался незначительными порезами и успешно добрался до берега.

  • МГ: Интересно, чего больше испугалась акула – мата или удара в глаз?!

Без спроса…

В Пакистане разъяренные родственники невесты выгнали со свадьбы жениха после того, как на бракосочетание явилась его первая супруга.

Инцидент произошел в городе Карачи, где местный житель Асиф Рафик Сиддики намеревался отыграть свадьбу, но его планы сорвала внезапно появившаяся на мероприятии первая супруга. Женщина сообщила невесте и ее родственникам, что Сиддики уже женат на двух женщинах и собирается вступить в третий по счету брак. Стоит подчеркнуть, что многоженство разрешено в Пакистане законом, но мужчина обязан получить согласие на брак у своих предыдущих жен, прежде чем снова жениться. Но Сиддики не поставил никого в известность, поэтому о предыдущих женах невеста узнала уже на церемонии бракосочетания.

  • МГ: До чего же опасно иметь нескольких жен! Даже в Пакистане… Сдается, что после этого инцидента Асиф Рафик Сиддики, может лишится не только оставшихся жен, но и желания иметь хотя бы одну…

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