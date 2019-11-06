В находках старины чего только нет, вот и зелье против ведьм отыскалось

В английском городе Уотфорд, в 24 километрах к северо-западу от Лондона, при сносе здания старого паба в каминной трубе был обнаружен стеклянный пузырек, заполненный рыболовными крючками, человеческими зубами, осколками стекла и неизвестной жидкостью. Специалисты по фольклору рассказали, что такие сосуды использовались в качестве средства, отвращающего ведьм.

По всей стране в старых зданиях, на церковных дворах и по берегам рек на данный момент найдено более сотни таких «антиведьминских сосудов». По данным историков, традиция их использования восходит к первой половине XVII века, когда страну охватила эпидемия страха перед ведьмами. Обычно в бутылочки помещали булавки, гвозди, шипы растений, мочу, обрезки волос и ногтей, и размещали сосуд в каминной трубе или в другом месте, через которое, как считалось, в дом может проникнуть ведьма. Считалось также, что моча и волосы привлекают ведьм, а острые предметы наносят им раны. Обычай использовать такие сосуды был перенесен за океан и некоторое время существовал в Новой Англии. Сотрудники Музея археологии Лондона сейчас работают над проектом, в ходе которого исследуют содержимое подобных сосудов из музеев и частных коллекций, чтобы выяснить подробнее, как развивалась эта традиция.

Примечательно, что паб «Звезда и Подвязка» в Уотфорде, где был найден сосуд, известен как место рождения Анджелины Таббс, или Ведьмы из Саратоги. Она обручилась с британским офицером и в возрасте пятнадцати лет последовала за ним, когда его отправили в Америку для участия в войне за независимость. После поражения англичан в сражении при Саратоге он бросил ее, и Анджелина поселилась в маленьком домике в миле от города Саратога-Спрингс, где зарабатывала на жизнь гаданием. Она умерла в возрасте 104 лет, а ее призрак порой видят местные жители. Но сосуд не может быть связан с ней лично, так как Анджелина Таббс родилась в 1761 году, а сосуд был изготовлен не ранее 1830-х.

Нынешний владелец сосуда, пожелавший остаться анонимным, сказал, что не намерен где-либо выставлять его, а, напротив, вновь его спрячет, чтобы «кто-нибудь нашел его через сто лет или около того».

Всегда интересно узнавать, как же люди жили в старину. И каждая находка с этим связанная дает современникам большее представление о далеких временах. Боязнь ведьм, оказывается, существовала очень давно, да и сейчас тоже могут найтись такие граждане, которые в подобных существ верят и реально их опасаются.

Портал «Мои года» часто обращается к публикациям о находках старины. И здесь тоже найдется кое-что любопытное:

Polit.ru

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