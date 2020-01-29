В Москве завершено расследование уголовного дела самой крупной сети подпольных казино

Накануне представитель Главного следственного управления РФ (ГСУ СКР) города Москвы сообщил журналистам о завершении уголовного дела, которое расследовалось в рамках борьбы с организаторами самой крупной в истории страны сети нелегальных казино. В ходе разбирательств силами полиции задержали 68 участников преступного сообщества, которые тем или иным образом причастны к незаконному бизнесу.

Система под названием «Панорама», объединившая десятки столичных клубов с видео слотами, рулеткой, покерным столами и косвенным отношением к онлайн казино, действовала в российской столице на протяжении трех лет. Создателем теневой структуры выступил 45-летний бизнесмен, который также является пользователем популярных интернет казино типа www.booi-casino-online.com. Уроженцу Санкт-Петербурга прежде уже доводилось заниматься организационными вопросами при открытии легальных точек с азартными развлечениями. Он имел опыт управления казино, так что впоследствии решил применить навыки и знания в нелегальной сфере.

Действия, направленные на реализацию преступного замысла, бывший житель северной столицы начал предпринимать в 2015 году. Тогда он взял в аренду офисное помещение в «Москва-Сити», купил ООО «Панорама». У этой фирмы была лицензия на осуществление букмекерской деятельности. На втором этапе Бажанов сформировал команду помощников, которые по указанию своего директора подобрали несколько свободных помещений в различных частях города. Взяв площади в аренду, главарь дал команду завозить в залы игровое оборудование. Попутно он решал вопрос с обслуживающим персоналом.

Игорные заведения функционировали под видом букмекерских точек ООО «Панорама». В каждом из них были основной и дополнительный залы. В первом помещении работники фирмы легально принимали ставки на исход спортивных событий, декларировали выручку и формировали отчеты в налоговые органы. Во втором зале размещались компьютерные терминалы, объединенные сетью. Они выполняли функцию привычных игровых автоматов, которые используются в казино.

Следственные органы сообщают, что совокупный оборот организации исчислялся в шестизначных цифрах. По показаниям свидетелей, наличные деньги из залов с автоматами инкассаторы уносили в больших пластиковых мешках. Прежде силовики уже наведывались в некоторые из точек, принадлежащих сети. Изымалась аппаратура, задерживался персонал. Даже если два-три заведения временно переставали принимать клиентов, сеть продолжала работать.

СКР городских районных отделов открывали уголовное производство по ст. 171.2 УК РФ, но ни разу не удалось доказать факт незаконной организации азартных игр. Экспертиза компьютерной аппаратуры показывала, что запрещенного программного обеспечения там нет. После задержания Антона Бажанова следствие установило, что игорный софт находился на сервере, к которому пользователи получали доступ с терминалов посредством Wi-Fi. Системный блок при визите полицейских прятался, а после обыска увозился в другой зал.

Преступный бизнес приносил столь высокий доход, что вскоре теневой азартный магнат смог открыть в Москве полноценные казино, куда приходили отдыхать эстрадные звезды и бизнесмены, засвеченные в списке Forbes. Заведения VIP-уровня были тщательно законспирированы, так что их выявление и ликвидация потребовали серьезных усилий со стороны полиции.

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