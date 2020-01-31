В мире снижаются цены на сталь

Основным конструкционным материалом в наше время является металл. Несмотря на большой ассортимент композитных аналогов, он остается самым востребованным в строительной отрасли. Из металла производят такие незаменимые изделия как швеллер, трубы, арматуру. Металлопрокат высокого качества можно приобрести онлайн на сайте компании "Глобал Металл", где он доступен оптом и в розницу по приемлемым ценам.

Производство стали и меди – один из самых надежных показателей состояния мировой экономики, поскольку эти металлы используются в качестве базовых материалов в производстве автомобилей, бытовой техники и промышленного оборудования. Большую роль они также играют в железнодорожной и строительной отраслях.

С XIX века металл активно применяется в строительстве. Его главная функция заключается в укреплении конструкций, этой цели служат швеллеры и арматура. Швеллер принимает на себя огромные нагрузки, в наше время без него трудно построить даже двухэтажный дом. Стальная арматура укрепляет бетонные конструкции, поскольку прочность бетона резко снижается при смещении и изгибе. Строительная арматура применяется повсеместно. Содержащаяся в бетоне вода не влияет на ее технические параметры, прочность стальных прутов сохраняется десятилетиями.

Эксперты отмечают падение цен на сталь на мировом рынке, поскольку производственный потенциал отрасли превышает текущий объем производства и спрос на продукцию. В 2019 году снижение цен на 16% отмечено в Китае, на 18% - в странах Евросоюза и на 21% - в США. По мнению экспертов, доходы производителей стали в 2020 году продолжат падение, что вызвано, в том числе, уменьшением спроса на автомобили в Китае, Европе и США и замедлением темпов жилищного строительства в Европе. К этим проблемам прибавились конфликты производителей стали с охранителями окружающей среды: металлургическая отрасль считается одним из главных загрязнителей атмосферы по причине активного сжигания угля.

Основным поставщиком и потребителем мировой стали является Китай – его доля на рынке составляет 50%. В 2019 году наш восточный сосед произвел около 1 миллиарда тонн стали, в то время как в США произведено около 85 миллионов тонн, а в России – около 72 миллионов тонн. Кроме стали, Китай потребляет больше половины мирового объема алюминия, никеля и меди.

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