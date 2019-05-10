В мире календарей: привычные, для определенной аудитории, разных видов и форм

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Современные календари. Они сейчас предлагаются в огромном количестве и самых разных видов. Есть календари, рассчитанные на детскую аудиторию, церковные, астрологические и другие. Но самый главный функционал, который интересен и подходит всем людям, в том числе и уважаемым пенсионерам, это определение по календарю числа, месяца, года и дня недели.
Календари на заказ
Календари изготавливают издательства и полиграфические фирмы. В каждой компании имеется ряд предложений типовых вариантов, а некоторые фирмы выпускают оригинальные календари на заказ. В основном потребителями заказной продукции являются юридические лица - компании большого, среднего и малого формата. Если календарь содержит логотип компании или продвигаемый товар или услугу, то его можно презентовать бизнес-партнерам, использовать в качестве подарка при проведении конкурса для клиентов и т.д.
Можно заказать календарь в единой стилистике, которую использует компания (например, чтобы нашли место применяемые цветовые решения, шрифт и т.д.). Такой презент, оказавшись у партнеров, будет явно напоминать о подарившем.
Примеры специальных календарей
Детские календари. Здесь имеются в виду детские календари развития. Они естественно ориентируют по числам, месяцам, году и дням недели. Также такая продукция содержит дополнительную информацию. Помогает родителям следить за ростом малыша, его прибавлениями в весе, умениями и навыками, которыми ребенок должен обладать к определенному периоду своего развития. В детских календарях может быть информация, в какие игры нужно играть с малышом в определенные периоды, в какой последовательности вводить в его жизнь разные занятия и т.д.
Церковные календари. Календари такого вида несут информацию не только традиционную, но и касающуюся специальных праздников. Например, православный церковный календарь будет ориентировать на такие великие дни года, как Рождество Христово или Пасха. Здесь будут обозначены периоды многодневных постов. В этом году с 24 июня по 11 июля будет длиться Апостольский пост, с 14 по 27 августа - Успенский пост, с 28 ноября ожидается Рождественский пост, не так давно, в конце апреля, закончился Великий пост.
Форматы и формы календарей
Форматов календарей придумано достаточно. Бывают настенные календари, настольные, карманные. Они могут предлагаться стандартных размеров или, если изготавливаются на заказ, в соответствии с пожеланиями клиентов. Есть календари в виде домиков, книжек, самолетов, мячей и т.д. Календари могут выглядеть как 12 разных деревьев на подставке, где на каждом растении размещен один из месяцев года и т.д.
Выбирая календарь или заказывая, нужно исходить из того, где он будет размещен и в каких руках окажется. Бизнес-партнеру дарить календарь, напоминающий игрушку, как-то неуместно, зато такой полезный сюрприз может отлично оценить внук или внучка.
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