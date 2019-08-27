В мире еды: можно и нельзя, предложения по орехам, сухофруктам и другим полезностям и интересные факты

Людям в возрасте употреблять в пищу и пить можно далеко не все. Например, диетологи рекомендуют существенно ограничить или вообще исключить из своего рациона конфеты, кондитерские изделия, газированные напитки и т.д. А вот на орехи или сухофрукты такие строгие табу не распространяются. Еще бы, у этих ярких представителей мира пищевых продуктов очень много плюсов. Конечно, о нюансах употребления тоже нужно знать и первый из них – чувство меры. Но все равно и орехи, и сухофрукты человеку точно нужны. Их, кстати, можно выбрать и приобрести в компании Царь Миндаль. Обширная линейка предложений сайта заставляет обратить на себя внимание, и значит, стоит рассказать об этой компании поподробнее.

О компании Царь Миндаль

Фирма работает в сегменте продаж орехов, сухофруктов и продуктов для здорового питания. Товар здесь предлагается только первой свежести. Упаковка продуктов сделана так, чтобы их всегда можно было взять с собой и без проблем перекусить там, где удобно и захочется.

На сайте компании рассказано о ее преимуществах, среди них: собственное производство, индивидуальный подход, двойной контроль качества продукции, быстрая доставка и т.д. Приятный момент – к каждому заказу обещан подарок.

Товарная линейка пестрит разнообразием. Здесь можно найти:

орехи,

сухофрукты,

цукаты,

сладости,

чай, кофе, какао,

полезные продукты,

подарочные наборы и другие интересные предложения.

Ориентир дает обозначенное на сайте время работы компании. Здесь же указано представительство в социальных сетях. Навигация – доступная и понятная. На главной странице можно посмотреть хиты продаж (сразу с ценами) и перейти в полный каталог продукции.

Интересная и полезная изюминка сайта – выполнив определенные действия, тут можно получить рецепт. Размещены на ресурсе компании новости и статьи, например: «Орех макадамия, польза и вред для организма, состав. Где растёт», «Польза и вред грецких орехов. Как растут?», «Польза и вред кокосового молока для организма человека».

В общем, сайт полезный, с приятным дизайном, ориентироваться по нему очень комфортно и вполне доступно разобраться и заказать нужную продукцию человеку в возрасте.

Это интересно

Грецкими орехи называют не потому, что они родом из этой теплой страны. А потому что на территорию России их начали ввозить греческие торговцы. А сами орехи родом из Азии.

Арахис, оказывается, совсем и не орех. Он на самом деле боб.

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