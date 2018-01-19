ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В мир профессий за руку с бабушкой

Ксения ДАВЫДОВА   
19 Января 2018 г.
Изменить размер шрифта

В мир профессий за руку с бабушкой

Бывает, что человек, дожив и до глубоких седин, не совсем понимает, чем бы он хотел заниматься в этой жизни. Вот прошел он свой путь, как сложилось, как получалось и все. Сейчас в этом плане у наших внуков возможностей куда больше. Открытое информационное поле интернета, например.

Многие сайты освещают разные профессии: от стадии становления и до наших дней, погружают в историю ремесла, дают представление о том, будет ли данная профессия востребована в ближайшем или далеком будущем. Можно встретить и мнения экспертов на тему, какие современные профессии совсем канут в Лету и какие появятся в связи с развитием и новыми требованиями времени.

Так как бабушки и дедушки больше свободны в распоряжении своей жизнью, то в чем-то в выборе будущей профессии своими внуками могут помочь и они. Например, сводить ребенка в город профессий. Этот тип развлечений и занятий с детьми сейчас широко востребован. Детские тематические городки в основном открываются в крупных муниципалитетах. В Новосибирске, например, всю информацию о детском городе профессий можно найти здесь: https://novosibirsk.kidburg.ru/about/. Тут ребенок имеет возможность с ранних лет определить, какие профессии ему наиболее близки, ну и, естественно, попробовать себя на том или ином поприще. Например, побыть фермером, стоматологом или мастером маникюра.

В библиотеках, разных детских центрах, которые работают по развивающим программам, тоже есть занятия профориентационного толка. Можно приобрести ребенку абонемент на каждое занятие или покупать и приходить в те часы, когда разбирается интересующая тема.

Из самой жизни также можно почерпнуть много знаний о профессиях. Постоять подольше в магазине или на почте, записаться на мастер-класс в кулинарию, ресторан или салон красоты. И внукам, и бабушкам такое мини-путешествие будет очень полезным и интересным. Своих знакомых и друзей также можно вместе с ребенком поинтервьюировать на предмет их профессиональной сферы. Знакомые, знакомые знакомых тоже для вопросов отлично подойдут, вряд ли они откажутся рассказать вкратце маленькому человеку о своей профессии.

Это интересно

Ряд мнений экспертов о профессиях будущего говорит о том, что, как и прежде, будет очень востребованной профессия агронома. Причем не только умеющего возводить культуры на земле, но и под водой. Благодаря новейшим разработкам, оказывается, можно возводить сады и фермерские угодья в подводном мире.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 