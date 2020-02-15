В Германии будут приняты новые правила легализации онлайн-гемблинга

Игорный регулятор Германии предложил федеральным землям не ограничивать лицензионные игорные заведения и не мешать им предоставлять свои услуги, пока не примут новый Государственный договор.

По предварительным данным, летом 2021 года в стране легализируют онлайн-казино. Эксперты считают, что будет намного эффективнее, если ввести переходные правила, позволяющие операторам продолжать работать с соблюдением требований Государственного договора. Таким образом постоянные пользователи казино смогут по-прежнему играть на уже знакомых ресурсах и не попадут на теневой гемблинг рынок. Тем ресурсам, которые попытаются работать без лицензии, будут заблокированы денежные переводы, но таких нарушителей не всегда удаётся быстро обнаружить.

Согласно новым требованиям будут внесены изменения и в процесс работы казино. В дальнейшем на каждое вращение должно отводиться не меньше 5 секунд и возможно установят денежные ограничения на одно вращение. Подвергнутся контролю и ставки на спорт, так как планируется на следующий счет или на итоговый результат ввести лимиты. Кроме того, будет действовать новый регулирующий орган, способный изменять нормативные акты.

Казино 777 Оригинал больше подходит для тех, кто привык играть в азартные игры онлайн прямо со своего смартфона или компьютера. Игра через интернет имеет массу преимуществ, ведь привычные слоты можно включить находясь дома или по дороге на работу. Несмотря на удобство, такая игра тоже может привести к развитию игорной зависимости. Чтобы этого не произошло важно контролировать свои эмоции и осознавать все возможные риски. Те, кто не любит проигрывать, могут попробовать свои силы в бесплатные демонстрационные версии. Выбирая ресурс 777 Original пользователи смогут безопасно открыть личный счёт и получить щедрые проценты. В случае необходимости всегда можно связаться со службой поддержки и уточнить некоторые детали.

В некоторых районах Германии также планируется провести массовую блокировку платежей нелегальных операторов. Банковские учреждения уже получили уведомления от главы Министерства внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония с требованием отказать нелегальным заведениям в денежных переводах. На такой шаг правительство пошло, чтобы уменьшить количество не законных казино и позволить населению спокойно развлекаться в надёжных заведениях заботящихся об их безопасности.

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