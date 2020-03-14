В дизайне интерьеров наметился новый тренд – межкомнатные окна

Наверное, многие из нас помнят одну интересную особенность советских хрущевок – небольшое окошко между ванной комнатой и кухней? Некоторым обладателям такой планировки это не очень нравилось, и они старались от окна избавиться, закрасить или заложить плиткой. Однако теперь самое время пересмотреть свои взгляды на межкомнатные окна, потому что дизайнеры интерьеров объявили эти элементы планировки модным и практичным трендом.
Отечественные застройщики крайне редко устанавливают межкомнатные окна в жилых помещениях, между тем – это довольно полезные конструктивные элементы, не только украшающие интерьер, но и решающие другие функциональные задачи. По словам экспертов, окна во внутренних помещениях могут использоваться с разными целями, которые вполне можно сочетать друг с другом: для увеличения естественной освещенности темного помещения и дополнительного доступа свежего воздуха, улучшения коммуникации между соседними комнатами, визуального расширения пространства, украшения интерьера комнаты и др.
Стоит отметить, что обычные готовые пластиковые окна мало подходят на роль межкомнатных, так как отличаются размерами, фурнитурой, способом открытия и т.д. Самый удобный вариант – изготовить их на заказ из алюминиевого профиля. В интернет-магазинах сегодня представлен широкий ассортимент алюминиевого профиля, например, на https://store.tatprof.ru. Алюминиевые оконные конструкции отлично впишутся интерьер в стиле хай-тек, считают дизайнеры. В свою очередь, для интерьера в классическом стиле больше подойдут деревянные рамы, а для стиля кантри – окно со ставнями.
Чаще всего оконным проемом оборудуются гостиная, кухня, спальня, ванная, прихожая и рабочий кабинет. Заметим, что в ванную комнату окно устанавливается вовсе не для проветривания, как можно было бы подумать (с этим гораздо лучше справится вентиляция), но тоже несет практичную функцию. Например, если внезапно отключат электроэнергию, человек сможет спокойно завершить гигиенические процедуры, а также станет не обязательным включать свет, если вы планируете находиться в ванной совсем недолго (вымыть руки или что-либо взять). В рабочем кабинете окно зачастую монтируют для естественного освещения и визуального расширения пространства. Тем более что обычно под кабинет оборудуются маленькие «глухие» помещения или просто отгораживается часть комнаты.
В спальне окно чаще всего носит декоративный характер, в том числе для расширения пространства. А вот один из наиболее удачных вариантов межкомнатного окна, считают дизайнеры, это проем между столовой (в российских домах чаще всего это гостиная) и кухней. Такое окно разгружает кухню, обеспечивает хорошую коммуникацию, к примеру, чтобы пообщаться с тем, кто занимается готовкой, или чтобы передать посуду и блюда. В любом случае, дизайнеры советуют перед установкой межкомнатного окна хорошенько обдумать все нюансы, выбирать конструкцию в стиле, соответствующем общему интерьеру.
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