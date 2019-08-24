В частном доме не бывает неважных систем: канализация

Одним из главных этапов обустройства частного дома является проведение канализации, ведь соответствующие системы строения обязательно должны очищаться. Кто-то нанимает для таких работ профессионалов, а другие проводят процесс самостоятельно. Проведение канализации состоит из нескольких шагов. Во-первых, должен быть проработан общий план коммуникаций. Второй момент – определение глубины, на которую будут укладываться трубы и септики в грунте. Здесь важно учесть климатические условия зоны проживания. В-третьих, рассчитывается диаметр труб. Для проведения расчета надо взять во внимание количество постоянно проживающих в доме человек, типы сантехники и бытовых приборов и режимы их работы.

Стоит знать, что иногда любая, даже самая надежная система, может дать сбой. И необходима в этом случае будет помощь специалистов. Например, в Москве аварийная служба канализации «Дез Групп» (https://dezoff.ru/kanalizatsiya/avariynaya-sluzhba-kanalizatsii/), опыт которой больше 13 лет, предоставляет весь спектр услуг, необходимых для обслуживания внутренних/внешних, централизованных/локальных сетей канализации. Также на любых объектах засоры специалистами службы могут быть устранены экстренно.

В частном доме система канализации имеет три составляющих: внутридомовую сливную систему, наружную и ливневую. Есть разные способы отвода загрязненных вод, в связи с этим канализационные системы можно разделить на общесплавные, раздельные и полураздельные. В функционале общесплавных – отвод бытовых стоков и дождевых вод. В раздельных системах бытовые стоки и дождевые воды будут уходить в разные канализационные модули по разным трубопроводам. В системе с полураздельным конструктивом сточные воды идут по разным трубопроводам, но в итоге попадают в единое очистное сооружение. Методы обработки сточных вод тоже разделяют системы канализации – на подключенные к центральной сети и автономные. Во втором случае для очистки жидкости используются локальные сооружения.

Для того, чтобы провести канализацию в частном доме, понадобятся трубы, фитинги для их соединения, сантехизделия, подводки, гофры, дефлектор и многие другие составляющие. При неимении необходимого опыта работ стоит иметь в консультантах хорошего специалиста. Обязательно нужно составить смету, чтоб вложиться в планируемые финансовые рамки.

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