В Беларуси выявили нарушения в предоставлении гемблинг-услуг

Онлайн-казино считаются более безопасными и доступными. Именно здесь игроки могут получить приветственный бонус, просто внеся депозит. Играть же можно круглосуточно прямо со своего мобильного телефона. Такие ресурсы предоставляют возможность играть в самые известные и качественные слоты, разрабатываемые мировыми производителями. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Vulcan casino https://casinos-bet.com, которое хорошо известно почитателям азартных игр. Онлайн-казино давно ведёт свою деятельность и для этого имеет необходимые разрешения.

Новичкам лучше испробовать свою удачу на демо-версии, ведь играя впервые трудно разобраться с правилами. Важно уметь применять стратегии и знать когда и какую делать ставку. Чтобы играть на реальные деньги, уже понадобятся определённые знания и навыки, которые как раз и приобретаются на бесплатных слотах.

Те, кто стремиться сорвать большой куш должны взвесить все за и против и оценить свои шансы. Иначе они рискуют превратить своё развлечение в чрезмерное увлечение и попадут в зависимость от казино. Лудомания стала одной из главных мировых проблем и многие страны стараются избежать её или снизить влияние проблемного гемблинга на людей.

В Беларуси продолжают бороться с незаконными игорными операторами. Кроме того, специальные контролирующие ведомства следят за соблюдением требований к предоставлению гемблинг услуг. За 2019 год было выявлено 11 нарушений. Нелегальные казино были оштрафованы, суммарно заплатив около 790 белорусских рублей.

Согласно информации, предоставленной налоговым ведомством, игорные операторы в основном проводят неправильную идентификацию игроков. В связи с этим, доступ к азартным играм может быть даже у несовершеннолетних или у геймеров, состоящих в программе самоисключения. Для начала казино получают предупреждение, и им даётся время на устранение ошибок. В дальнейшем может быть наложен штраф в размере 20 базовых величин.

Представители инспекции заявили, что азартные игры несут в себе множество рисков и важно не только создать жесткие правила для операторов, но и проводить тщательный контроль. Ответственные органы имеют полномочия наложить административные штрафы. Правительство опасается, что казино негативно отразится на людях и принимает необходимые меры для снижения уровня игорной зависимости.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...