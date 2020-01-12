В Австралии домашний питон проглотил кошку

Двухметровый питон проглотил домашнюю кошку в прибрежном районе Саншайн-Кост в Австралии. Как сообщает издание International Business Times, спящую рептилию с раздувшимся брюхом обнаружили возле одного из домов.

Мужчина, который нашел змею, отнес ее к ветеринару. Доктор просканировал рептилию при помощи устройства для чтения микрочипов, вживляемых домашним животным. В животе питона оказался микрочип домашней кошки, жившей по соседству.

Ветеринар связался с хозяйкой животного. Она рассказала, что кошку запирали дома только по ночам, а днем ей позволяли гулять на улице. Вероятно, что во время одной из прогулок ее атаковал питон.

По данным СМИ, змею отвезли подальше от густонаселенных мест и выпустили в лесу.

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По инф. rosbalt.ru

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