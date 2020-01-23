В 2020 году KAMA TYRES планирует расширить линейку шин KAMA PRO

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES подвел производственные итоги за 2019 год в сегменте ЦМК шин. Так, в прошлом году был расширен модельный ряд линейки шин KAMA PRO и бренда восстановленных шин KAMARETREAD.

Автовладельцам среди новинок была представлена модель KAMA PRO NT 203 в типоразмере 385/65 R22.5. Шины предназначены для установки на прицепы и полуприцепы грузовых автомобилей и разработаны с учетом условий эксплуатации на региональных дорогах. Улучшенное сцепление с дорогой при торможении и исключение бокового заноса в дождь и мокрый снег обеспечивает технология нанесения 3D-ламелей. Лучшему отводу воды из пятна контакта шины с дорогой способствуют широкие продольные канавки. По дну крайних канавок расположены камневыталкиватели.

В 2019 году модели KAMA PRO NF и NR 203 были представлены в типоразмерах 295/80 R22,5, 315/70 R22,5 и 315/80 R22.5. KAMA PRO NF 203 разработана для рулевой оси грузового транспорта. Прямолинейное качение улучшено за счет рисунка протектора, который имеет пять кольцевых блоков. Благодаря широким канавкам вода эффективно отводится из пятна контакта шины с дорогой.

KAMA PRO NR 203 предназначена для установки на ведущую ось грузовых автомобилей. Улучшению свойств торможения и разгона в любое время года способствует рисунок протектора, который имеет разряженную и усиленную плечевую зону. Более эффективное очищение от камней, лучшее сцепление с дорогой в дождь и мокрый снег обеспечивает сложная форма шашек и канавок рисунка.

Кроме того, предприятие Шинного бизнеса KAMA TYRES завод ООО «КаМаРетрэд» начал восстанавливать ЦМК шины с посадочным диаметром 17,5-19,5 дюйма. Автовладельцам стали доступны восстановленные шины KAMARETREAD с дорожным рисунком UT2 для ведущей оси мелкотоннажных грузовиков и автобусов.

«Отличительной особенностью всех моделей KAMA PRO является новая конструкция шин и применяемая рецептура резиновой смеси, благодаря которым их эксплуатационный ресурс увеличен до 20% в сравнении с предыдущими моделями ЦМК шин КАМА. В 2020 году мы продолжим расширять ассортимент ЦМК шин, т.к. данная продукция пользуется неизменно высоким спросом у автовладельцев», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

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