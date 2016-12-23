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В 2016 году страховые и социальные пенсии выросли на 4%
|"Мои года"
|23 Декабря 2016 г.
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С 1 февраля 2016 года страховые пенсии 29,7 млн неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4%. В результате средний размер страховой пенсии по старости составил 13,2 тыс. рублей (среднее увеличение – 354 рубля).
Как сообщает пресс-центр Пенсионного фонда России, с 1 апреля 2016 года на 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению около 3,9 млн пенсионеров, из которых 3,1 млн пенсионеров – получатели социальных пенсий. В результате средний размер социальной пенсии составил более 8,6 тыс. рублей (среднее увеличение – 344 рубля).
С 1 февраля на 7% были проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Это повышение затронуло более 15 млн федеральных льготников.
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам составил 12,9 тыс. рублей. Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны составил 29,6 тыс. рублей и 32,9 тыс. рублей соответственно, а с учетом мер социальной поддержки (ЕДВ и ДЕМО) уровень их доходов составил 35,4 тыс. рублей и 38,7 тыс. рублей соответственно (увеличение с начала года на 986 рублей и на 1 673 рубля соответственно).
Уровень дохода вдов военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы, получающих две пенсии, составил 27,9 тыс. рублей (увеличился на 981 рубль).
Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года было произведено увеличение страховых пенсий исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех.
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«Мои года»
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