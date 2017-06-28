Увеличение груди: выбираем имплантат правильно

Как выбрать имплантат для увеличения груди? В первую очередь рассмотрим формы, которые сегодня готова предложить пластическая хирургия пациенткам. По-прежнему без сюрпризов – выбираем из двух альтернатив: круглые в гладкой «упаковке» и каплевидные в шероховатой. Сначала рассмотрим "гладких кругляшей".

Круглые

Естественная форма женской груди далека от округлой, поэтому самым главным и заметным недостатком таких имплантатов является неестественность бюста после их применения.

Из преимуществ данной формы можно выделить то, что стоимость их заметно ниже, чем у альтернативы, а также более простая установка располагает хирургов к работе именно с этим типом эндопротезов ввиду меньших затрат времени для них и меньших затрат денег для клиентов.

Каплевидные (анатомические)

Данная форма примечательна тем, что она старается быть максимально похожей на естественную форму молочных желез. Такие имплантаты существуют даже в трёх вариантах профиля: низком, среднем и высоком. Максимальная визуальная натуральность за счёт плавных линий очертания делают выбор в пользу этой формы более привлекательным с эстетической точки зрения.

К сожалению, без минусов обойтись не удалось: данные имплантаты очень хорошо поддерживают форму, что, несомненно, плюс, но он быстро превращается в минус в положении лёжа, ведь в таком случае натуральная грудь не сохраняет форму. Также геометрическая сложность и плотность имплантата могут стать причиной смещения или разворота, что погубит естественную форму груди. Но этот нюанс можно обойти, просто выбрав текстурированную поверхность.

Главный минус – это цена. Более сложная форма усложняет не только производство, но и установку таких эндопротезов. Как результат – выше себестоимость и цена операции.

Профили

Профиль, если формулировать максимально просто, это толщина имплантата. Расстояние между задней стенкой эндопротеза и его наивысшей точкой.

В предыдущем абзаце вскользь было упомянуто о существующих на сегодняшний день трёх вариантах, какой и для кого лучше подойдёт – сейчас нам и предстоит выяснить.

Если у вас широкая грудная железа и в целях незначительное увеличение груди, то низкий профиль будет идеальным выбором, который комфортно расположится и придаст груди желанный вид.

В том случае, если Вы гордая обладательница миловидной груди среднего размера и соответственной грудной клетки, то одновременный эффект подтяжки и увеличения объёма создадут имплантаты среднего профиля.

Ну и по тенденции, высокий профиль подойдёт в том случае, если Ваша грудная клетка уже средней. Результат применения эндопротеза для груди при такой фигуре – значительное увеличение объёма.

За основу взята классификация из сайта https://prof-medicina.ru, которая максимально коротко и исчерпывающе отвечает на вопрос касательно профилей.

Итоги

Проанализировав формо-профильные виды грудных имплантатов, мы получаем следующий список эндопротезов, которые можно найти на рынке пластической хирургии:

круглые;

анатомические с низким профилем;

анатомические со средним профилем;

анатомические с высоким профилем.

Кстати, о рынке: производством грудных имплантатов сегодня занимаются десятки частных компаний, лучшие три из которых находятся на рынке от 20 до 40 лет. За это время успела сотню раз смениться технология производства, во столько же раз повысилось качество и требования к продукции. Вероятность послеоперационных осложнений с использованием товара разных производителей колеблется в пределах 1%, без значительных превышений этого показателя.

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