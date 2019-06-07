Устал – обними корову!

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Длинноухий свидетель

В США осёл оказался в центре судебного разбирательства между жителями Далласа: нефтяником Джоном Кантреллом и прокурором Грегори Шамуном. Спор разгорелся из-за сарая, который Шамун решил построить на заднем дворе своего дома.

Истец заявил, что осёл ведёт себя очень шумно и производит кучу навоза. Шамун на это возразил, что Бадди составляет компанию маленькой ослице по кличке Люси, которую нужно вскармливать из бутылочки.

Осла было решено вызвать в суд в качестве свидетели. Бадди привели в зал суда, он подошёл к скамье присяжных и мирно посмотрел на жюри. При этом он вёл себя спокойно, а не громко и агрессивно, как можно было ожидать из показаний истца.

В результате сторонам удалось договориться. Шамун согласился выкупить часть участка Кантрелла в обмен на отвод судебного иска.

МГ: Сдаётся, что длинноухий свидетель просто правильно оценил ситуацию – зачем шуметь, если всё можно решить миром?

Имя и судьба

Психологи из Йельского университета ещё раз доказали, что имя действительно играет важную роль в жизни человека. Например, влияет на успеваемость в школе – во всяком случае, это верно для американских детей.

Дело в том, что в школах США оценки выставляются буквами от A до E; первая буква алфавита представляет из себя высший балл – «пятёрку» и далее – по нисходящей.

Исследователи нашли зависимость между именами учеников и теми оценками, которые они получают. Оказалось, что дети, чьи имена начинаются на A и B, чаще прочих получают такие же оценки. Их сверстники с именами, начинающимися на C или D, чаще имеют средний балл не выше тройки.

А что, если в имени первой стоит другая буква алфавита, например, J или S? По словам авторов исследования, мальчики и девочки с такими именами изначально максимально нацелены на успех и стараются добиться высшей оценки – A. Дальнейшие исследования принесли не менее удивительные результаты. Оказалось, что и в более старшем возрасте имя влияет на поведение, хотя сами мы того не замечаем.

Например, по статистике люди чаще покупают те товары, называния которых созвучны их именам.

Речь может идти и о гораздо более серьёзных решениях. Так, мужчина по имени Джек, решив переехать в другой город, с высокой вероятностью выберет Джексонвилль – даже если не знает, хорошо там живётся или плохо. А его избранницу, следуя этой логике, должны звать Джеки. В этом примере, конечно же, содержится преувеличение, однако подобная закономерность, по словам учёных, действительно существует.

МГ: Так что придумывая имя своему ребёнку, задумайтесь о его будущем...

Монгол Америку открыл?

Монгольский профессор Джамбалдордж считает, что Америку открыли монголы. Свои выводы он аргументирует тем, что названия отдельных островов Алеутского архипелага совпадают с некоторыми словами в монгольском языке. К примеру, названия более двадцати мест на Алеутских островах принадлежат к монгольскому языку, пять из которых до сих пор используются в современной речи монголов, говорит профессор.

Учёный также установил, что многие наименования рек и местностей в американском штате Аляска также, по всей вероятности, имеют монгольское происхождение. Он обращает внимание и на совпадение отдельных слов в языке американских индейцев с монгольскими.

Кроме того, утверждает учёный, обнаруженные на Алеутских островах древние каменные орудия аналогичны тем, которые ранее нашли в пустыне Гоби на территории современной Монголии.

Как отмечает РИА «Новости», монголы не одни претендуют на открытие Америки. В Китае также существует версия о том, что древние китайцы одними из первых проникли извне на американский континент через Берингов пролив.

МГ: Покушение на славу Колумба, как известно, происходит не впервые. Наверное, учёным действительно важно знать, кто открыл Америку. А вот всему остальному миру важнее – кто там живёт... И ещё. Возможно, что и сама многонациональность Америки обусловлена тем, что её открывали не один раз и представители разных стран.

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Устал – обними корову!

В Голландии практикуют релаксацию с коровами – всего за 45 евро. Хозяева предприятия объясняют своё предложение тем, что к ним якобы обращаются уставшие менеджеры, госслужащие и даже полицейские с просьбой о контакте с природой. Предприимчивые фермеры, прежде чем позволить клиенту прижаться к бурёнке, расскажут о психологии коров и покажут картинки про их жизнь и поведение.

Затем клиенты вступают в контакт с животными, обнимают их и даже могут поспать с ними днём, пишет газета Voz De Galicia. Хозяева фермы уверяют, что это полезно и для коров – некоторые животные после таких нежностей с незнакомыми людьми дают в два раза больше молока.

МГ: Вполне возможно, что коровья меланхолия действительно передаётся людям. Тем более, давно замечено: люди, живущие в контакте с природой, живут намного дольше.

Минута славы

52-летний электрик Роджер Смит попал с завода прямо в жюри хакасского конкурса красоты. Его пригласили, потому что хозяин гостиницы, которому Смит рассказал, как в молодости они «лабали» с друзьями, плохо понимая английскую речь, принял его за музыканта «Роллинг Стоунс», о чём и раструбил всему городу.

Он сел в шикарный лимузин с шофёром и поехал в огромный концертный зал, где его встретили восторженные толпы людей и телевизионные камеры. Там он честно отработал: поставил оценки красавицам, вручил им призы и даже сказал речь.

После конкурса у гостя взяли интервью телевизионщики, и он почти час раздавал

автографы. Смит так и не рискнул сказать, что он простой электрик.

В общем, в родную Англию электрик приехал живой и невредимый. Теперь он часто и с удовольствием вспоминает о своей неожиданной минуте славы.

МГ: Так и хочется воскликнуть: «А в судьях кто?!» Кстати, когда смотришь некоторые наши телешоу, возникает мысль, что лучше бы участников судили электрики. Уровень, во всяком случае, часто соответствует...

Запомнить, чтобы забыть

Директриса католической школы Святой Клары из Монтефалько заявила, что не потерпит, чтобы её ученики употребляли грубые слова на школьной игровой площадке. Чтобы все осознали её требование, она попросила своих учеников остаться после мессы и зачитала школьникам пятых – восьмых классов список всех слов и выражений, которые запрещается употреблять в стенах школы.

Во время её выступления в церкви воцарилась необыкновенная тишина, пишет портал Invictory.org. Некоторые родители были потрясены, но другие аплодировали.

Кроме непристойностей под запрет попали, в частности, слова «тупица» и «зануда».

МГ: Можно только представить, с каким удовольствием школьники применяют полученные таким образом от директора знания вне стен школы и церкви!

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