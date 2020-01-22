Услуги: ответ на запросы потребителей, сертификация и очень необычные предложения

Услуги удовлетворяют определенный спрос людей на что-либо. Это могут быть потребности сделать себя красивее, поддержать здоровье, носить одежду, изготовленную у мастера по пошиву каких-то изделий и т.д.

Существует огромное количество разных услуг. Среди них, к примеру, медицинские (обследование частичное или полное, консультации, непосредственно лечение и т.д.), отдых (гостиничный сервис, санаторно-курортные предложения и т.д.), торговые (магазины и рынки), ремонтные (сантехнического направления, отделочного и т.п.), страховые, банковские, юридические и т.д. Некоторые услуги должны быть сертифицированы по закону. Среди предложений, где могут помочь в сертификации, вот этот ресурс: https://intertest.su/ (центр «ИНТЕРТЕСТ», Санкт-Петербург). Процесс сертификации здесь осуществляется в соответствии с установленными нормами. Вначале в аккредитованный орган предоставляется полный пакет необходимых документов.

Среди плюсов от проведенной процедуры – повышение лояльности инвесторов, партнеров по бизнесу и потребительской аудитории, построение отношений с крупными предприятиями, привлечение дополнительных клиентов из-за возросшего доверия и соответственно увеличение доходов и т.д.

Существуют в мире помимо традиционных, необходимых большинству, и необычные услуги. Например, в Японии работали (а может и функционируют сейчас) фирмы, в которых сотрудники могут за вас пойти и... извиниться. Услуга полезная. Ведь все знают, что нелегко порой, даже если и в чем-то человек неправ, найти и сказать нужные слова оправдания и извинения. А тут все за вас могут сделать другие: и постоять покраснеть, и приготовить речь.

В некоторых странах, к примеру, в Америке, предлагается в аренду снять... щенка. Это своего рода пробник для тех, кто хочет впоследствии обзавестись милым домашним животным. Питомец на определенное время забирается как бы хозяином и последний решает, нужно ли ему подобное животное постоянно или лучше позабавиться немного с арендованным зверем и отправить его восвояси, надолго или навсегда оставив идею держать дома собаку. Иногда щенок-пробник может очень понравиться арендатору и тогда животное выкупается.

Один из сервисов в интернете предлагает взять в аренду уже не зверя, а друга. Им выступает, конечно же, человек. Найти партнера предполагается для каких-то общих занятий: пойти в бассейн поплавать, сходить вместе на прогулку в парк, провести время за беседой в кафе и т.д.

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