Юристы: Возмещение ущерба возможно во многих ситуациях

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Как ни печально, но в современной жизни человек может понести убытки по многим причинам, к примеру, из-за сорванной недобросовестным турагентом поездки, из-за безалаберных соседей, из-за мошеннических преступлений и т.д. При этом в большинстве случаев тот, кто причинил вашему имуществу вред, не стремится возместить этот ущерб. Однако профессиональные юристы уверены: не стоит опускать руки, ведь во многих случаях вернуть «свое» можно в судебном порядке. Главное знать, кто именно должен понести ответственность за содеянное.
Помогут юристы
В Гражданском кодексе РФ прописано, что человек, причинивший вред личности гражданина или его имуществу (либо имуществу юрлица), должен возместить убытки в полном объеме. Если речь идет о несовершеннолетних лицах (например, чужой ребенок мог повредить вашу вещь), ответственность понесут их родители. Кроме того, в ГК РФ предусмотрены и такие случаи, в которых вред можно возместить независимо от вины. В любом случае, если вы или ваше имущество пострадало, лучше всего обратиться к грамотному юристу, который проанализирует ситуацию и проконсультирует насчет ваших дальнейших действий, как правило, это бесплатная услуга. Стоит отметить, что профессиональный юрист никогда не будет убеждать вас в «стопроцентном» выигрыше дела, если в действительности перспектив нет. Но если эксперт готов взяться за дело, значит, ваши шансы на возмещение ущерба крайне высоки.
Особенности процедуры возмещения
Понятно, что ситуации, в которых нам могут причинить вред, бывают самые разные. По своему опыту юристы отмечают, что чаще всего сложности возникают с доказательствами ущерба – его размеру, настоящему виновному лицу и т.д. Именно поэтому важно обратиться к профессионалам. Возьмем, к примеру, такую жизненную ситуацию, когда вас затопили соседи сверху, и они отказываются компенсировать вам ущерб, так как свою вину не признают. В первую очередь юристы советуют пойти в вашу управляющую компанию и составить акт о заливе жилья. Важно четко определить, откуда произошел залив водой и прописать все видимые повреждения вашего помещения. Нужно непременно сопровождать экспертов и фотографировать. Дело в том, что ответственность может лежать как на собственнике затопившей вас квартиры, так и на управляющей компании. Обычно практика складывается следующим образом: все коммуникации до стояка – это ответственность управляющей компании, после – ответственность собственника. В общем, ситуации бывают разные, но если вы пострадали и понесли убытки – не стоит спускать все на тормозах, лучше обратиться к опытным юристам, которые помогут вам отстоять свои права.
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