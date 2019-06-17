Юристы: Возмещение ущерба возможно во многих ситуациях

Как ни печально, но в современной жизни человек может понести убытки по многим причинам, к примеру, из-за сорванной недобросовестным турагентом поездки, из-за безалаберных соседей, из-за мошеннических преступлений и т.д. При этом в большинстве случаев тот, кто причинил вашему имуществу вред, не стремится возместить этот ущерб. Однако профессиональные юристы уверены: не стоит опускать руки, ведь во многих случаях вернуть «свое» можно в судебном порядке. Главное знать, кто именно должен понести ответственность за содеянное.

Помогут юристы

В Гражданском кодексе РФ прописано, что человек, причинивший вред личности гражданина или его имуществу (либо имуществу юрлица), должен возместить убытки в полном объеме. Если речь идет о несовершеннолетних лицах (например, чужой ребенок мог повредить вашу вещь), ответственность понесут их родители. Кроме того, в ГК РФ предусмотрены и такие случаи, в которых вред можно возместить независимо от вины. В любом случае, если вы или ваше имущество пострадало, лучше всего обратиться к грамотному юристу, который проанализирует ситуацию и проконсультирует насчет ваших дальнейших действий, как правило, это бесплатная услуга. Стоит отметить, что профессиональный юрист никогда не будет убеждать вас в «стопроцентном» выигрыше дела, если в действительности перспектив нет. Но если эксперт готов взяться за дело, значит, ваши шансы на возмещение ущерба крайне высоки.

Особенности процедуры возмещения

Понятно, что ситуации, в которых нам могут причинить вред, бывают самые разные. По своему опыту юристы отмечают, что чаще всего сложности возникают с доказательствами ущерба – его размеру, настоящему виновному лицу и т.д. Именно поэтому важно обратиться к профессионалам. Возьмем, к примеру, такую жизненную ситуацию, когда вас затопили соседи сверху, и они отказываются компенсировать вам ущерб, так как свою вину не признают. В первую очередь юристы советуют пойти в вашу управляющую компанию и составить акт о заливе жилья. Важно четко определить, откуда произошел залив водой и прописать все видимые повреждения вашего помещения. Нужно непременно сопровождать экспертов и фотографировать. Дело в том, что ответственность может лежать как на собственнике затопившей вас квартиры, так и на управляющей компании. Обычно практика складывается следующим образом: все коммуникации до стояка – это ответственность управляющей компании, после – ответственность собственника. В общем, ситуации бывают разные, но если вы пострадали и понесли убытки – не стоит спускать все на тормозах, лучше обратиться к опытным юристам, которые помогут вам отстоять свои права.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ