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Юридические консультации: Рейтинг
Ксения ДАВЫДОВА   
29 Августа 2018 г.
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Юридические консультации: Рейтинг

Самые объективные параметры деятельности юридической консультации – общее количество обращений, количество подтвержденных положительных отзывов клиентов. Рейтинги разных источников отличаются друг от друга, поскольку принимается разная технология учета показателей. Но в целом, существует группа организаций, куда граждане обращаются больше.

Согласно одному из исследований, рейтинг пяти лучших адвокатских объединений в России выглядит так:

  • юридическая группа «МИП»;
  • юридическая фирма «Падва»;
  • адвокатская контора Павла Астахова;
  • адвокатское объединение «КИАП»;
  • юридическая коллегия «РАУД».

Выбор конкретной организации и конкретного адвоката зависит от проблемы клиента, поэтому окончательное решение всегда остается за ним. К слову, на сайте http://top-advokats.ru/ можно получить консультацию по интересующим вопросам.

Юридическая консультация в России, история

Юридические консультации были еще во времена СССР, и спектр их услуг охватывал практически всю юридическую помощь гражданам страны, поскольку они были структурными подразделениями коллегии адвокатов. В настоящее время она, согласно закону об адвокатуре, учреждается региональными адвокатскими палатами и является некоммерческой организацией с целью оказания доступной помощи людям в непростых правовых ситуациях.

Конституция, Гражданский, Трудовой, Земельный, Градостроительный, Семейный кодексы, множество законов, подзаконных актов, указы Президента, федеральных и региональные постановления госорганов власти, обеспечивают взаимодействие физических и юридических лиц в рамках правового поля. Консультации онлайн, по телефону или в живую помогают разобраться с конкретной жизненной ситуацией исходя из Российского законодательства.

Что такое юридическая консультация?

Некоммерческая организация, создаваемая в регионах для оказания платных и бесплатных услуг в области права, называется юридической консультацией. Перечень бесплатных услуг определяется законом и уставом организации.

В юридическую консультацию направляются адвокаты из региональных отделений коллегий, их число определяется управляющим органом коллегии. Основная цель – предоставление доступной и всеобъемлющей помощи на местах.

Самостоятельно понять все аспекты законодательства невозможно без поддержки специалиста. Помимо теоретических знаний сотруднику юридической консультации необходим опыт работы в судах, практическое взаимодействие с органами власти, организациями и предприятиями.

Кроме перечисленных выше нормативных актов адвокаты должны быть знакомы с постановлениями Верховного и Конституционного судов, региональных судебных органов общей юрисдикции и арбитражей. Знание практики применения законов помогает правильно оформить исковое или встречное заявление, провести консультацию, обеспечить решение проблем.

Получение прибыли не является основной целью некоммерческой организации, к которой относится юридическая консультация. Денежные поступлении идут от коллегии адвокатов как учредителя, спонсорских взносов, в виде платы за услуги. Адвокаты помимо работы в юридической консультации ведут практическую работу, участвуют в судебных процессах, повышают свой профессиональный уровень.

Диапазон работы юридической консультации

Услугами и помощью юристов необходимо пользоваться не только в крайних случаях, но и при обыкновенных жизненных ситуациях. Таким образом повышается правовая грамотность, проводится профилактика возможных проблем. Основные вопросы, по которым обращаются люди:

  • трудовые споры с работодателем, местными органами власти;
  • оформление сделок, оспаривание или отстаивание прав на имущество и другие активы;
  • помощь в оформлении завещания, в получении наследства;восстановление родительских прав, взыскание алиментных платежей;
  • оформление претензионных документов в банк, администрацию, страховую компанию.

Круг решаемых проблем не ограничивается перечисленными, адвокаты могут в ряде случаев представлять своего доверителя в суде, в государственных учреждениях, других местах. «Бесплатные» правовые услуги оказываются адвокатами не безвозмездно, их работу в таких случаях оплачивает государство или коллегия, но клиент ничего не платит. С развитием современных технологий практически любой житель России может получать юридическую услугу удаленно, через интернет или по телефону, обычно с бесплатным номером.

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