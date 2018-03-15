Университет для пенсионеров

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Интересные факты и события

Увидеть Кремль – сойти с ума...

В центре Москвы задержали американца, который пытался уверить окружающих, что на Красной площади кто-то роет тоннели в Латвию. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, мужчину, который странно себя вёл, заметили на главной площади столицы у Кремля около 19:30 3 марта. Прибывшим по вызову врачам удалось установить, что неизвестный является 42-летним гражданином США. Медики предварительно диагностировали у него шизотипическое расстройство, однако госпитализировать мужчину не стали.

О произошедшем известили сотрудников посольства США, которые проконтролируют оказание мужчине необходимой медицинской помощи.

За день до этого, 2 марта, сотрудники полиции задержали у Кремля другого мужчину, 59-летнего Тамерлана, который также привлёк внимание окружающих странными заявлениями — правоохранителям он рассказал, что его ведут за золотом некие голоса. В результате его доставили в отделение полиции, позже ему была оказана психиатрическая помощь.

МГ: Уж не послание ли президента России Федеральному собранию так сильно подействовало на американцев? Вообще, судя по реакции некоторых СМИ США на это событие, такое действительно возможно...

Человеческое тепло

Центральный железнодорожный вокзал Стокгольма ежедневно «штурмует» 250 000 человек. Толпы пассажиров бегают от электрички к электричке, снуют по магазинчикам и киоскам, толпятся у касс.

Предприимчивые шведы решили использовать тепло человеческих тел для нагрева номеров железнодорожной гостиницы и офисных помещений. Поднимающееся тепло с тел «страждущих» будет нагревать трубы с водой, которые, в свою очередь, будут отдавать тепло батареям гостиничных номеров и офисов. Всё «дёшево и сердито». Сразу появляется вопрос: «Неужели это экономически оправдано»? Шведы уверяют, что таким образом смогут получить до 15% всего тепла, необходимого для отопления помещений.

МГ: А может, это и есть правильный путь поиска альтернативной энергии?

Опасные игрушки

Спецслужбы Великобритании решили принять ряд мер по уменьшению количества игрушечного оружия в стране, так как оно часто используется настоящими преступниками, пишет The Daily Mail.

Оперативники утверждают, что более половины преступлений с применением огнестрельного оружия в Великобритании совершаются с использованием подделок. В связи с этим Скотланд-Ярд начал специальную акцию, в ходе которой граждане могут анонимно сдавать находящиеся у них игрушечные револьверы и автоматы. Кроме того, полицейские управления проведут проверки в магазинах, где продаются подделки, а также будут в судебном порядке разбираться с компаниями, торгующими игрушечным оружием через интернет.

Стоит также отметить, что десять лет назад в Великобритании был принят законопроект, признающий незаконными производство, импорт и продажу макетов реального оружия. Также закон увеличил срок наказания за ношение игрушечного оружия в публичных местах с шести месяцев до одного года.

МГ: Думается, что было бы совсем не лишне запретить производство игрушечного оружия и в других странах. Если мы действительно хотим жить в мирном мире...

Больничный от несчастной любви

В Японии сотрудники компании Hime & Company могут брать оплачиваемый больничный из-за несчастной любви. В новых правилах также установлено, что чем старше сотрудник с «разбитым сердцем», тем больше дней он может взять на отдых.

В токийской компании, где также можно получить выходной и во время распродаж в магазинах, считают, что освобождение от работы даёт возможность спокойно пережить горечь потери и вернуться к работе полным сил и энергии.

Сотрудники моложе 24 лет могут взять один день в году, 25–29 лет – два дня, а те, кто старше 29 лет, могут позволить себе на возобновление чувств три дня в году.

«20-летние женщины быстро могут найти новую любовь, для 30-летних – труднее. При этом расставания последних более драматичны», – комментирует разницу в днях глава компании Hime & Company Микки Хирадате.

МГ: Думается, что такая сердечность в отношении «сердечных дел» своих сотрудников возвращается прибылью и процветанием фирмы. Доживёт ли когда-нибудь русский бизнес до такого отношения к сотрудникам?

Университет для пенсионеров

Власти столичного района Мексики Бенито Хуарес решили открыть университет для людей более чем зрелого возраста. Как передаёт радио «Маяк», об этом сообщил районный глава Херман де ла Гарса.

Образовательный центр, рассчитанный, главным образом, на тех, кому уже за 65 лет и кто желает обновить свои знания или расширить их для поиска работы, распахнёт свои двери во втором триместре этого года. «Целью этого начинания является популяризация культуры активного и здорового старения», – заявил чиновник. Несмотря на то, что на первом этапе ни одно из образовательных направлений не будет выдавать своим выпускникам какой-либо официально признанный документ, все эти люди, по словам де ла Гарсы, получат вполне реальные прикладные знания. Среди прочих дисциплин пенсионеры смогут выбрать курсы финансов и бухгалтерского учёта, истории искусств и компьютерной грамотности.

МГ: Выражение «Активное и здоровое старение» звучит куда как более оптимистично и жизнерадостно, чем принятое в России – «период дожития». Кстати, звучит в этом выражении и отношение к пенсионерам...

Секрет взаимопонимания

Супруги хорошо чувствуют эмоции друг друга, когда эти эмоции положительные. К такому выводу пришла семейный психолог Кристина Д. Курнос, результаты её исследования публикует научный журнал Family Process.

По утверждению учёного, позитивные эмоции хорошо влияют на отношения между людьми. Негативные эмоции, даже если они вообще не связаны с личными отношениями, отрицательно сказываются на взаимопонимании в паре.

Этот вывод в целом верен для отношений между людьми. Но, как замечает исследователь, супруг — это важнейший социальный партнёр для человека, поэтому взаимопонимание с ним крайне важно.

Психолог подчёркивает, что негативные эмоции не только усугубляют отношения между супругами, но и плохо считываются. Хорошее настроение правильно воспринимается другим супругом, потому что передаётся ему, а вот понять, что партнёр испытывает грусть или печаль, бывает не очень просто. Отрицательные эмоции партнёр обычно угадывает, но не сразу ощущает сам.

Психолог советует супругам меньше злиться и больше наблюдать друг за другом. Если супруг чувствует, что его «половина» настроена как-то необычно, то стоит поинтересоваться, что случилось, и предложить свою помощь.

МГ: Сдаётся, что необходимость хороших отношений между супругами была секретом только для семейного психолога Кристины Д. Курнос...

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