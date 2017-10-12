Юмор и здоровье

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Куколка ты моя!

Трижды разведённый мужчина встретил наконец любовь всей своей жизни. Это кукла, с которой, по его словам, он чувствует глубокую эмоциональную связь.

Мюррей из штата Квинсленд (Австралия) приобрёл свою «подружку» несколько лет назад и назвал её Нони. Она сделана из пластика, и, конечно же, не умеет говорить, но это не мешает мужчине испытывать к ней глубокую привязанность.

Мюррей рассказал, что после всех неудач в личной жизни он настолько был погружён в депрессию, что даже подумывал о самоубийстве. Через какое-то время он научился ценить одиночество.

Впрочем, купив в 2008 году Нони, он понял, что кукла вполне может скрасить его жизнь — как в эмоциональном, так и в физическом плане. Когда он разговаривает со своей «подругой», она хотя и не может ему ответить, но слушает так внимательно, что Мюррей остаётся вполне доволен такой собеседницей.

«Так хорошо, что мой дом теперь не пуст!» — признаётся мужчина.

МГ: По всей видимости, именно молчание вызвало столь тёплые чувства у мужчины. Большинству мужчин так хочется быть услышанным! И при этом чтобы его не перебивали...

Опьянение женщиной

Пышные женщины оказывают на мужской мозг то же влияние, что и алкоголь, утверждают американские учёные. Исследователи демонстрировали молодым мужчинам фотографии женщин до и после пластической операции. Вес их оставался неизменным, но увеличивалось соотношение между объёмом талии и бёдер. Испытуемые предпочитали крутобёдрых, при этом специальная аппаратура фиксировала возбуждение тех же участков коры головного мозга, что и при употреблении алкоголя. Учёные связывают это с тем, что на подсознательном уровне широкие бёдра и тонкая талия воспринимаются как признак здоровья женщины, которая сможет рожать здоровых детей.

МГ: Что и говорить, при виде красивой женщины, не истощённой диетами, большинство мужчин готовы на поступки, какие и спьяну совершаются не часто...

Деликатная война

За остров Ганса в центре пролива Кеннеди воюют Дания и Канада. Воюют настолько интеллигентно, что это просто вызывает умиление.

Группа военных высаживается на остров, снимает флаг противника, и поднимает свой. После этого моряки выпивают спиртное, заботливо оставленное противниками, ставят несколько ящиков своего алкоголя и удаляются. Противники через несколько месяцев возвращаются и повторяют ту же процедуру.

Причём канадцы оставляют для датчан виски, а датчане для канадцев — шнапс. И это продолжается десятилетиями...

МГ: Ах, если бы все войны на Земле происходили по такому сценарию! Насколько бы было комфортнее жить на нашей маленькой планете...

Ударный метод

Удивительная история произошла с 16-летним подростком в США. Молодой вратарь впал в кому после сильнейшего удара мячом в голову на тренировке. Слава богу, всё обошлось, но самое интересное произошло дальше: когда мальчик очнулся, он заговорил по-испански!

Сообщается, что подросток никогда не говорил на испанском языке и не знал ни одного слова! Его родной язык — английский, но после комы он в совершенстве овладел испанским. Для изучения этого необъяснимого случая были приглашены лучшие специалисты США.

Во время работы со спортсменом учёные были оконфужены в очередной раз! Неожиданно юноша вспомнил английскую речь и напрочь забыл испанский язык.

Подобные случаи происходили неоднократно. Ранее было известно о нескольких похожих случаях в России, Китае, Австрии, США и ещё нескольких странах.

МГ: Может быть, для закрепления знания языка надо было ещё раз поработать мячом? И вообще, не пора ли всерьёз заняться исследованием «ударного метода»? Может, вовсе и не стоит тратить массу времени на зубрёжку?!

Юмор и здоровье

Известно, что развитое чувство юмора помогает людям разрядить агрессию, способствует социальной адаптации, избавляет от стрессов. В последнее время появляется всё больше сообщений о медицинских исследованиях, доказывающих, что отсутствие чувства юмора не только затрудняет общение, но и сокращает жизнь. И, напротив, те, кто любит посмеяться, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, избавляются от излишнего веса, обладают лучшим иммунитетом. Некоторые открытия в этой области поистине сенсационны. Например, австрийский психолог Илона Папусек пришла к выводу, что лечение смехом в комбинации с дыхательной гимнастикой – самая эффективная терапия для пациентов с заболеваниями сердца.

Смех – не панацея, но, похоже, самое эффективное средство от недугов, подаренное нам природой. Группа врачей из Норвежского научно-технологичного университета в Осло провели тестирование на чувство юмора сорока с лишним пациентов госпиталя Святого Олафа, страдающих хронической почечной недостаточностью и вынужденных регулярно проходить лечение диализом (процедурой очистки крови). Опыт продолжался около двух лет. В итоге выяснилось, что при наличии хорошего чувства юмора риск преждевременной смерти снижается на 30%.

МГ: А ещё есть мнение, что именно смех сделал из обезьяны человека... Так что смейтесь на здоровье и оставайтесь людьми!

Завещание другу

70-летний житель города Харбин (КНР) Ван Цзюньу обратился в местный приют для животных, где заявил, что он хочет оставить все свои накопленные сбережения на сумму 80 000 юаней (чуть более 12 тысяч долларов) своей собаке! Он попросил служащих приюта позаботиться о своём любимом питомце.

Пёс по кличке Эрфу – единственный друг старика. Пожилой китаец пережил не один инфаркт и инсульт. Его родной сын погиб в автокатастрофе, жена умерла от неизлечимой болезни. Одинокий мужчина взял себе щенка, и тот стал для него лучшим другом! Социальные работники рассказывают, что пёс очень верный и умный, он постоянно находится около своего хозяина и никого к нему не подпускает.

МГ: Так часто приходится слышать и читать о верных четвероногих друзьях, что, сдаётся, природа создала их не столько в помощь людям, сколько и в назидание, и в пример верности и порядочности...

Марсианский гектар...

Уже более 1000 человек, а если быть точнее, то 1100, приобрели землю на Марсе! Более 11000 тысяч акров марсианской земли продано предпринимателем доктором Филом Дэвисом из Великобритании. Он воспользовался законом от 1967 года о ничейных территориях космоса. Предприимчивый мужчина создал специальный сайт, на котором торгует инопланетной землёй; так, десяток акров стоит всего один американский цент. Его услугами уже воспользовались 1100 человек и стали законными обладателями собственного участка на планете Марс.

Сам Фил Дэвис отмечает, что его главной целью не был заработок, в первую очередь он хотел обратить внимание на проблему захвата космических территорий могущественными частными и государственными организациями, которая обязательно встанет в будущем. Доктор считает, что всё человечество должно иметь право на космические объекты, не позволяя финансовым гигантам превращать космос в частную территорию, и борьбу с этой порочной тенденцией стоит начать уже сейчас.

МГ: Похоже, что когда первый космонавт ступит на поверхность Красной планеты, там уже не будет ничейных участков. А в общем-то, очень похоже на раздачу нашего дальневосточного гектара. Вот только урожай там не скоро удастся собрать...