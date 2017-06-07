Украсить корпоратив... печеньем

Ряд пенсионеров с активным жизненным настроем не скучают даже на заслуженном отдыхе, а становятся организаторами собственного бизнеса. Иногда дело выходит за рамки одного человека или возможно занятых в процессе членов семьи, сотрудниками становятся также другие люди. Все они, конечно же, не прочь иногда отдохнуть от работы. И тут на помощь руководителю приходят корпоративные праздники.

Основными подарками, которые получают участники корпоратива, являются традиционно блокноты, ручки, визитницы, ежедневники и прочая подобная продукция. Но чтобы праздник запомнился надолго, стоит отступить от шаблонных идей. Отличный вариант, например, преподнести в качестве сюрприза своим работникам, да и себе любимому, печенье с логотипом. В городе на Неве его, к примеру, производит компания «Профкреатиф» (кто заинтересовался – вот ссылка: https://prokreatif.ru/).

Что представляют собой такие подарочки? Это печенье с установленной рецептурой, с определенным содержанием жиров, белков и углеводов, соответствующее всем требованиям, которые предъявляются контролирующими и надзорными органами к пищевой продукции. Логотип, нанесенный на кондитерское изделие, легко узнаваем сотрудниками организации. Для изделий используется разная форма, печенье красиво упаковывается. Такой сюрприз вкупе с запоминающимся праздником, несомненно, запомнится надолго и послужит главной цели корпоративной встречи – подружить и сплотить команду во имя будущих профессиональных побед.

В плане организации нужно задолго до самого события выбрать дату и заранее оповестить всех своих сотрудников. Нужно найти слова, какие-то мотиваторы, которые приведут на встречу всех членов команды. Конечно, это не должно быть явным принуждением. Также необходимо четко представлять план, по которому пройдет корпоратив, определиться, будут ли на нем присутствовать гости или это просто намечаются «посиделки в своем кругу».

Владельцу бизнеса стоит спланировать бюджет мероприятия, составить смету: сколько будет потрачено на аренду помещения (если мероприятие видится выездным), на угощение, проведение игр. Возможно, придется выложить деньги за работу ведущего. Также в смету войдут расходы на небольшие подарки, которыми должен быть одарен каждый сотрудник организации. И еще одна строка финансовых трат – премиальные. Их естественно получат не все, тут награда будет по заслугам.

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