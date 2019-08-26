Украина легализует азартные игры?

Новый президент Украины - Владимир Зеленский, который уже успел сделать несколько достаточно скандальных заявлений, вроде заявления о снятии неприкосновенности с депутатов или введении вознаграждения тем, кто сообщит о факте коррупции, сделал еще одно, не менее интересное заявление.

Во время своего визита в Турцию, президент заявил о том, что его команда ведет работу над законопроектом который позволит легализовать в Украине азартные игры. По словам Зеленского, казино не наводнят страну, никаких игровых автоматов на каждом углу как это было вплоть до 2009 года, когда азартные игры попали под запрет. Кстати, в отличии от казино, букмекерские конторы сегодня законны и продолжают работать. Официальные БК даже платят налоги в казну.

Согласно новому законопроекту, казино появятся только в фешенебельных, пятизвездочных отелях, что по словам президента, "будет стимулировать развитие туризма, особенно на Черноморских курортах". Такое решение будет похоже на Американский Лас-Вегас, что позволит не допустить серьезного всплеска игромании или сколь-нибудь серьезного экономического урона как для населения так и для государства. Позволить себе играть в казино сможет далеко не каждый, да и из-за небольшого количества игровых точек, их будет легко контролировать и собирать налоги, уйти в черный сектор экономики игровые доходы не смогут.

Специалисты провели исследования, чтобы попытаться оценить пользу или вред которые может принести реализация этой инициативы. Мнения экспертов разделились, но в большинстве своем, прогнозы оказались положительными. Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, уверен что легализация казино окажет полезный эффект для экономики и станет неплохим источником дохода для бюджета страны.

Не так давно подобное исследование уже проводилось, и в тот раз эксперты оценили потери бюджета из-за запрета игорного бизнеса в сумму 4 - 10 миллиардов гривен. По текущему курсу это составляет от 160 до 400 миллионов долларов, то есть будь игорный бизнес легальным, и бюджет страны мог бы получать до половины процента нынешнего ВВП. Это очень большая сумма. На текущий момент нельзя заявить что игорного бизнеса в Украине нет - он успешно существует в теневом секторе экономики и работает в сети. С каждым годом все больше и больше граждан Украины имеют доступ к интернету, большая часть из этих граждан имеют и опыт совершения интернет-покупок. Таким образом запрет игорного бизнеса в оффлайн-сфере, никоим образом не мешает работать интернет-казино. Большая часть подобных сайтов зарегистрированы и размещены на серверах за пределами Украины, а потому и влиять на них никак нельзя. Налогов такие казино не платят, доступны каждому, и таким образом работают только во вред Украинской экономике.

По мнению экспертов, запретить игорный бизнес полностью не представляется возможным. Так что идея ограничить разрешенные зоны только пятизвездочными отелями, не самая удачная. Многие из специалистов считают что стоит поставить вопрос о полной легализации игорного бизнеса, как это и было до 2009 года. Таким образом из тени выйдут больше игорных заведений, которые в случае разрешения работы только в отелях, так или иначе но все равно будут функционировать. По мнению экспертов, намного важнее проработать

механизмы налогообложения, которые бы не позволяли игорным операторам скрывать прибыль.

Некоторые специалисты, однако же, не согласны со столь радужными прогнозами, и заявляют что бюджету страны это никоим образом не поможет. Вряд ли поступления в казну будут значительными, черный нал будет составлять значительную часть оборота. Стимулировать создание новых рабочих мест легализация казино тоже не поможет, зато возможно, появится необходимость в создании нового государственного аппарата, который будет отвечать за налоговый контроль игорных заведений. Как это обычно и бывает на постсоветском пространстве, излишняя бюрократия приведет к тому, что этот аппарат будет чрезмерно раздут, выполнять свои обязанности будет плохо, и на работу этой структуры будет уходить больше денег, чем поступать в бюджет налогов собранных с операторов казино.

В то же время, Украина может прийти к тому что случилось в Грузии. Там игорный бизнес полностью отошел криминалитету. Сейчас многие желающие поиграть, отправляются в Грузию. Игровой туризм там весьма развит но большая часть прибыли уходит в карман к представителям криминалитета.

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