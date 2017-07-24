Уютная грелка с вишневыми косточками с согревающим и массажным эффектом

Заснуть в тепле и уюте рядом с мамой хочется каждому малышу. Помочь организовать тепло, почти похожее на материнское, можно с помощью подушек-грелок с наполнителями из натуральных семян, зерен и косточек.

Да и вообще, например, нагретая грелка с вишневыми косточками может не только подарить приятное тепло, но создать ощутимый массажный эффект. Кроме косточек вишни, в современных подушках-грелках могут в качестве быстро нагреваемого наполнителя использоваться:

косточки винограда;

зерна риса, проса, пшеницы;

семена льна или риса;

натуральный торфяной гель (это наиболее теплостойкий вид наполнителя, в отличие от косточек, семян и зернышек, удерживает тепло не 2 часа, а целых 4).

Современная индустрия предлагает как простые согревающие подушки стандартной формы, так и грелки в форме детских мягких игрушек. Вот берете такую игрушку-грелку – на первый взгляд, обыкновенный милый мишка, котик, обезьянка, тряпичная кукла или уютное плюшевое сердце, но стоит поместить такую игрушку в печку или духовку, как она становится настоящей полноценной грелкой. Если вы с предубеждением относитесь к микроволнам печек, то можно грелку на 10–20 минут положить на горячую батарею. Более того, пропитка ароматическими маслами из эвкалипта или лаванды дарит приятный, обволакивающий запах и создает эффект ароматерапии.

В Украине продаются подушки и игрушки с согревающим эффектом от известных торговых марок Украины, Великобритании и Германии: ТМ Зигривайко, Warmies (Intelex), FASHY GmbH. Производители этих торговых марок шьют чехлы на свои изделия из натурального хлопка, флисового или вязаного трикотажа, поливинилхлорида с велюровым ворсом. Купить такие изделия по хорошей цене вы можете в интернете, в одном из столичных интернет-магазинов.

Помимо имитации теплой и уютной мамы для спокойного и безмятежного сна малыша, подушка-грелка или игрушка-грелка используется в терапевтических целях для детей постарше и для взрослых:

Нагретая: снятие стресса, зубной боли, желудочной колики, лечение ОРЗ, ринита и болей в горле, бронхита, ушной боли. Для того, чтобы нагреть такую подушку или игрушку с наполнителем, нужно на пару минут положить ее в СВЧ-печь или духовой шкаф.

Охлажденная: снятие воспаления и боли при ушибах, отеках, синяках, эффективное средство против сильной головной боли. Для охлаждения используют низкую температуру воздуха в холодильнике, морозильной камере, погребе.

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