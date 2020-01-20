Угрожающие надписи на сигаретах: когда и где они появились?

56 лет назад, 18 января 1964 года врачи США призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья. С этого момента можно считать, что мир захватила кампания пропаганды вреда табакокурения. По данным ВОЗ за весь XX век табакокурение явилось причиной смерти 100 миллионов человек по всему миру, и в XXI веке эта цифра возрастёт до миллиарда.

Первым из европейцев об обычае табакокурения узнал Колумб, увидев это в индейском селении в своей экспедиции. В 1492 году индейцы подарили ему связку сушеных листьев, но известный мореплаватель не проникся подарком и выбросил его. Уже через 40 лет на острове Санто-Доминго испанцы заложили первую табачную плантацию, а в 1556 году путешественник и монах-францисканец Андре Теве привез семена табака во Францию. С этого момента началось триумфальное шествие табака по континенту. А в 1620 году в Севилье открылась первая табачная фабрика.

Но сторонники потребления табака были не менее настойчивыми, чем его противники. Популяризации курения способствовали известные в то время политические и общественные деятели. Так, королева Франции Екатерина Медичи в 1561 году пристрастилась к табаку, наивно полагая, что это заокеанское растение спасает от мигрени. Позже французская аристократия пыталась лечить им больные зубы, артроз и расстройства желудка. Спустя десять лет испанский доктор Николас Мондарес опубликовал целый научный труд, в котором утверждал, что табак способен излечивать более 30 болезней. Дошло до того, что в конце XVI века ежедневное курение пропагандировалось в качестве оздоравливающей организм процедуры.

В допетровской России табак считался «дьявольским зельем», а курение наказывалось вырыванием ноздрей. В новое время первое систематическое исследование влияния табака на здоровье было проведено в Третьем рейхе. Там же была впервые развернута государственная программа борьбы с курением.

Несмотря на то, что к XIX веку в мире не осталось регионов, куда не проник бы табак, отношение к курению оставалось отрицательным, а общество все же осознавало опасность этой привычки. В середине века первая антитабачная кампания стартовала на родине табака — в США. В 1890 году почти в 30 штатах запретили продажу сигарет детям, а в начале XX века возможности закурить в общественном месте лишились жительницы Нью-Йорка.

Но по-настоящему глобальное наступление на табак началось лишь в середине XX века. В 1965 году к борьбе с курением присоединилась Великобритания. Тогда в королевстве запретили телевизионную рекламу табачных изделий. Аналогичный запрет на американском ТВ появился в 1971 году. Стремительно начали расти налоги на табак.

Новая страница в истории борьбы с курением началась в начале XXI века, когда власти Канады обязали табачные компании не только писать на пачках о вреде, но и печатать устрашающие картинки о последствиях табакокурения. Первые такие изображения появились в декабре 2000 года и занимали 50% пачки с каждой стороны. Результаты шоковой терапии превзошли все ожидания. Согласно опросам, 43% курящих стали чаще задумываться о вреде курения, четверть опрошенных стали курить меньше. А 20% бросивших говорили, что хотели было закурить, но устрашающие картинки отбили всякое желание снова брать в рот сигарету.

Спустя год канадский опыт переняла Бразилия. В этой южноамериканской стране жуткие картинки занимали 100% одной из сторон пачки. Бразильским курильщикам демонстрировались незаживающие язвы, легкие, пораженные эмфиземой, и мертворожденные младенцы.

Третьей страной, где появились графические изображения последствий курения, стал Таиланд. Рисунки на пачках в королевстве превзошли по степени отвратительности и канадские, и бразильские варианты, хотя справедливости ради стоит заметить, что некоторые продемонстрированные поражения организма не связаны напрямую с курением.

Сейчас стран, печатающих на пачках сигарет предупреждающие картинки, уже больше двух десятков. Россия, став в 2008 году участником Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, также обязалась размещать подобные изображения на табачной продукции. По данным ФОМ, сейчас в стране курит 33% граждан. Больше половины из них выкуривает по 20 и более сигарет в день.

Еще о вредных привычках и борьбе с ними — по ссылке.

По инф. pnp.ru

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