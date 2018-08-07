Удовольствия Киева: дорогие рестораны, элитные отели и эротический массаж

Всем нам порой хочется расслабиться и отдохнуть, отдавшись на растерзание простым удовольствиям. Но иногда душа требует роскоши, изобилия и элитных наслаждений. И в этом нет ничего плохого, ведь следом за тяжёлой работой всегда должна идти достойная компенсация, погрузившись в которую можно на время забыть о бытовых трудностях. Туристам, да и простым жителям Киева могут быть интересны такие места для элитного отдыха в украинской столице, о которых мы сейчас расскажем.

В первую очередь после долгой рабочей недели хочется вкусно поесть, восполнив энергетический баланс в организме. И для этого нет ничего лучше, чем прекрасные киевские рестораны. В самом центре столицы можно найти заведение со скромным названием «LEO», но совсем нескромным меню. Здесь можно заказать омара по-королевски в три выноса, состоящего из трёх видов вкуснейших блюд с лобстером в главной роли. Конечно, ресторан не обделён роскошным интерьером, который будет радовать глаз каждого посетителя, и отличным сервисом. Не стоит забывать о ресторанах «Икра», «mr. ZUMA» и других популярных местах, предлагающих не менее качественные услуги.

Тем, кому развлечения важнее дорогого перекуса, отлично подойдут различные бильярдные клубы Киева. «Нью-Йорк», «BUFFALO», «Витамин» и другие развлекательные заведения помогут любому провести время с удовольствием, поддаваясь спортивному азарту игры. Многие любители и профессионалы считают клуб под громким названием «Лидер» одним из лучших. Опытные игроки здесь смогут поучаствовать в турнирах, а новички – научиться азам игры в местной школе бильярда. Да и поесть здесь тоже удастся, в случае чего, ведь в заведении работает кафе, предлагая блюда украинской, итальянской, грузинской и японской кухни.

Расслабить мышцы и убрать лишнее напряжение помогут лучшие массажные салоны столицы. Для любителей погорячее открывает свои двери салон эротического массажа «Симона». Всё об эротическом массаже можно узнать на официальном сайте erotic-massage.org.

Как говорится, после хорошего отдыха надо хорошенько отдохнуть! Чтобы расслабляющий массаж возымел своё действие, лучше снять красивую комнату в одном из пятизвёздочных отелей Киева. Гостиницы «Домус», «InterContinental», «Fairmont Grand Hotel» всегда рады новым постояльцам, а сами постояльцы будут рады поселиться в элитном номере, предоставляющем все необходимые удобства. Отдельного разговора достоин отель «Хилтон» с индивидуально оформленными номерами класса люкс, крытым бассейном, фитнесс-центром и многими другими приятными мелочами. И только потом, после высококлассного отдыха и притягательных развлечений, можно вернуться к делам насущным. Пусть даже и хочется остаться в этом мире удовольствий ещё чуть-чуть!

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ