Израильский концерн «Долав» предлагает российским предпринимателям приобрести удобные контейнеры для хранения овощей, палеты и поддоны. Тара поставляется по ценам от производителя, без посреднических переплат. Заказывайте продукцию оптовыми партиями из Москвы с доставкой в регионы.
Компания «Долав» занимается производством пластиковой продукции 40 лет. За это время тара менялась по требованиям рыночных сегментов, в которых она применяется. Современный контейнер для хранения овощей изготовлен из структурной пены HDPE, известной высокими прочностными качествами. Изделия, отлитые из этого материала, характеризуются:
- малым весом;
- дополнительными ребрами жесткости;
- экологичностью и пригодностью к контакту с продуктами питания;
- легко отмываемой поверхностью;
- разнообразием цветовых решений.
В ассортименте концерна емкости для любых продовольственных товаров: штучных и сыпучих, продаваемых на вес.
Конструкция контейнеров для овощей имеет встроенные полозья для захвата автокаром. Благодаря чему тару легко фиксировать на подъемнике, транспортировать, устанавливать в штабеля.
Удобная форма и небольшой собственный вес HDPE-изделий позволяют легко поднимать и переносить тарированные грузы вручную, как это часто происходит в торговых точках.
Контейнеры рассчитаны на заполнение весом до 750 кг, а при установке в штабеля — до 4000 кг.
Размеры изделий соответствуют нормам международной стандартизации ISO. Это позволяет использовать тару для перевозок товаров за границу с прохождением таможенного контроля.
Контейнеры выпускаются с гладкой и перфорированной поверхностью. Изделия обеих разновидностей можно тщательно отмыть водой и мылом, а при необходимости — простерилизовать струей пара.
Как заказать пластиковые ящики для овощей
Завод «Долав» реализует пластиковые ящики для хранения овощей в базовой комплектации и принимает заказы на изготовление специализированной тары для торговли и логистики. Такие изделия оснащают дополнительными элементами:
- армированными вставками — уголками, фурнитурой;
- съемными крышками, стенками;
- разборными конструкциями;
- дренажными отверстиями;
- колесами для перевозки и пр.
Эксклюзивная партия выполняется в цветовых решениях по желанию клиента. На каждом пластиковом ящике для хранения овощей проставляется серийный номер, логотип или фирменная символика компании-заказчика. Изображения наносятся тиснением или горячим штемпелем. Индивидуально подбираются цветовые сочетания для выполнения элементов брендовой маркировки.
Концерн «Долав» регулярно участвует в специализированных выставках и форумах, распространяет свою продукцию через дистрибьюторскую сеть во всем мире.
Приобрести тару высокого качества по ценам производителя можно на сайте Dolav.ru, оформив заявку через электронную форму или по телефону. Детали схем оплаты и доставки узнавайте у менеджеров.
Выбирайте, звоните, приобретайте тару для торговли и логистики.
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