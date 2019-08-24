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Уход за пожилыми людьми: немого о Британии, предложение в Рязани, плюсы частных заведений

Ксения ДАВЫДОВА   
24 Августа 2019 г.
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Уход за пожилыми людьми: немого о Британии, предложение в Рязани, плюсы частных заведений

Тема ухода за пожилыми людьми приобретает в мире все большую актуальность, потому что численность взрослого населения год от года увеличивается. Как дело обстоит в других государствах? В Британии, к примеру, насчитывается больше 11 тысяч домов для престарелых, в них проживает больше 400 тысяч человек. Практически все дома принадлежат НКО или бизнес-структурам. Проживание в домах престарелых здесь – недешевое удовольствие, примерно это стоит около 4 млн руб. в год. Оплата идет из пенсий пожилых, также здесь пригождаются личные сбережения, и еще как вариант – продается имущество.

В России еще недостаточно предложений по домам престарелых, но такие заведения есть, они развиваются и организуются новые. В Рязани, к примеру, свои услуги предоставляет Родительский дом «Забота» (https://rdzabota.ru/). Почему, если для устройства пожилого человека интересует эта территория, стоит обратиться в данный центр? Потому что здесь работают квалифицированные и доброжелательные сотрудники, для постояльцев предлагаются просторные комнаты на 2, 3 и 4 места с телевизором, радио и Wi-Fi, ведется круглосуточный контроль состояния здоровья, осуществляется полный гигиенический уход, пенсионеры могут рассчитывать на 6-разовое питание и индивидуальные программы реабилитации. Оказывается в Родительском доме «Забота» и помощь малоподвижным пенсионерам.

В целом среди плюсов частных домов для престарелых – расположение в разумном отдалении от городской черты, благоустроенная безопасная территория, комфортные номера с телевизорами и возможностью пользования Wi-Fi, индивидуальный подход к каждому постояльцу, возможность размещения семейных пар, оптимальный график пребывания (постоянно или по определенным дням), полноценное питание, отсутствие очередей в заведения и минимальный пакет документов. С бабушками и дедушками, кроме того, работают психологи, пожилым предлагаются разные виды досуговой деятельности – в зависимости от интересов и возможностей. Комплекс оказываемых услуг может варьироваться, поэтому цены за пребывание отличаются. Можно при необходимости выбрать оптимальный минимум и при этом престарелый родственник будет устроен достойно.

Чтобы посмотреть на жизнь заведения и постояльцев изнутри, организуются экскурсии. Такие мероприятия позволяют правильно все взвесить и принять верное решение в отношении размещения в определенный центр своего возрастного близкого человека.

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