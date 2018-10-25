Учимся экономить

В наше время, когда цены неуклонно растут, а зарплаты не увеличиваются, многие начинают задумываться об экономии семейного бюджета. Однако, у большинства людей не получается экономно расходовать свои денежные средства. Ниже приведены простые этапы экономии в быту, следуя им шаг за шагом вы научитесь расходовать бюджет рационально.

Необходимо приучить себя вести учет доходов и расходов. Это позволить увидеть, на что действительно тратятся деньги, поскольку часто люди и сами не знаю толком, куда улетают деньги. Также учет позволит сформировать вашу продовольственную корзину, что в свою очередь позволить более детально планировать бюджет и большие траты. Ни в коем случае не игнорируем мелкие траты. Многим кажется, что покупка шоколадки не может нанести серьезный ущерб семейному бюджету, хотя если шоколадка покупается каждый день, то за месяц набегает уже существенная сумма. Подобные неучтенные мелочи - один из злейших врагов экономии. Спустя 2-3 месяца ведения бюджета необходимо проанализировать расходы. Разделите все ваши расходы на категории: кредиты, коммунальные платежи, питание, бытовая химия, косметика, лекарства и медицина и др. Категории можно сформировать самостоятельно так, как вам будет наиболее комфортно вести учет трат. Например, если вы покупаете бытовую химию в крупных гипермаркетах вместе с едой, то можно не выделять бытовую химию в отдельную категорию, логично объединить категории "питание" и "бытовая химия" в одну - "гипермаркет". Тем не менее, оговорим сразу - здесь тоже кроется минус для экономии. Выгоднее будет приобрести бытовую химию в интернет-магазине. Разделите расходы на обязательные и необязательные. Обязательные - это выплаты кредитов, оплата коммунальных услуг, оплата курсов, кружков, - т.е. те траты, на которых нельзя сэкономить. А вот на необязательных можно попробовать сэкономить. Проанализируйте покупаемые продукты: как много из купленного идет в мусорное ведро, испортившись в холодильнике? Сократите закупку того, что не съедается полностью. Покупайте продукты по мере необходимости. Возможно, некоторые продукты можно заменить на более дешевые, не уступающие по качеству. Также надо проанализировать траты на одежду. Часто покупаю понравившуюся кофточку или рубашку мы так ни разу ее и не надеваем. Из таких вот мелких покупок и складываются совершенно лишние расходы. Итак, вы выяснили, куда тратятся деньги и поняли, на чем можно сэкономить. Теперь учимся планировать бюджет заранее. Чтобы планировать было проще, составляем меню на неделю, продукты закупаем строго по спискам. Планируем необходимое количество одежды на год. Не забываем учесть обязательные платежи. Также стараемся спланировать и другие траты. Обязательно откладываем деньги на крупные (отпуск) и неожиданные (медицины) траты, эти деньги должны быть в свободном доступе в любой момент. Также стоит подумать над созданием "подушки безопасности", лучше всего начать откладывать примерно 10% доходов на вклады в банке. Вклад лучше выбрать такой, с которого нельзя в любой момент снять деньги.

Помните, что в экономии не малую роль играет дисциплина. Необходимо приучить себя следить за семейным бюджетом, тогда денег будет хватать на все запланированные траты.

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