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Ученые выяснили причину «ароматного» запаха дуриана

По инф. polit.ru   
03 Марта 2020 г.
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Немецкие ученые назвали причину зловония дуриана. Оказалось, в плодах этого фрукта присутствует редкая аминокислота этионин, служит исходным материалом биохимических реакций, вызывающих в итоге неприятный запах.

Стали известны биохимические детали формирования запаха дуриана

Дуриан распространен в странах Юго-Восточной Азии, Индонезии, на Филиппинах, в Южной Индии. Его покрытые шипами плоды весят до пяти килограммов. Опыляют дуриан летучие мыши, а распространяют семена в дикой природе млекопитающие из семейства виверровых. Их-то и должен привлекать резкий запах плодов.

Хотя в странах Индокитая вкус дуриана высоко ценится, из-за запаха его плоды запрещают вносить в большинство зданий и перевозить в общественном транспорте. Обычно фрукты продают на особых рынках и едят на открытом воздухе. В 2017 году исследователи установили, что знаменитую нотку гниющего лука в запах дуриана вносит 1-(этилсульфанил)этан-1-тиол (кратко – этантиол). Но оставалось неизвестным, как синтезируется этантиол в растении.

Ученые из Института биологии пищевых систем Ассоциации Лейбница Надин Фишер и Мартин Штайнхаус выявили роль этионина в данном процессе. Этионин, как и его близкий аналог — аминокислота метионин, обычно служит источником синтеза этилена в зрелых плодах. Как определили немецкие исследователи, в дуриане содержится необычно много этионина и по мере созревания плода его концентрация в мякоти повышается. Именно этионин служит предшественником этантиола.

«Точное знание, сколько этионина содержится в плодах дуриана, интересно не только из-за его значимости для запаха», — говорит Мартин Штайнхаус. Он объясняет, что эксперименты на животных и клеточных культурах выявили, что этионин не безвреден. У крыс, которые получали высокие дозы этой аминокислоты вместе с пищей, развивалось поражение тканей печени и, впоследствии, рак печени. В новом исследовании, однако, предполагается, что низкие концентрации этионина могут даже иметь положительный иммуномодулирующий эффект.

«Это поднимает вопрос о том, влечет ли употребление дуриана риск для здоровья, — говорит Штайнхаус. — Для этого, безусловно, необходимы дальнейшие исследования».

Но ученый успокаивает публику, заверяя, что, чтобы «получить дозу этионина, сопоставимую с той, которая оказывала токсическое воздействие в тестах на животных, человеку, весящему 70 килограммов, нужно было бы в один день съесть 580 килограммов мякоти плодов сорта Krathum, который особенно богат этионином».

Polit.ru

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