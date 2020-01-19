Ученые в шоке: коровы разговаривают!

"Теплая погода, голубое небо, луг покрыт сочной травой. На лугу пасутся коровы, и их мычание подразумевает, что в их мире все хорошо. Однако отныне больше не нужно гадать: ученые установили, что коровы издают характерные звуки, когда возбуждены, чувствуют себя одинокими или голодны. В будущем, надеются эксперты, они смогут расшифровать "звуки му", - передает The Times.

"Изучение мычания коров голштино-фризской породы показывает, каким образом молочные коровы могут выражать эмоции в ответ на различные ситуации и идентифицировать друг друга по мычанию. В исследовании, опубликованном в издании Scientific Reports, рассказывается, что было записано и проанализировано 333 "му" 13 коров и установлено, что все они различаются по частоте и продолжительности в положительном или отрицательном контексте, например, когда коровы находятся на жаре, отбились от своих телят или стада или им отказывают в корме", - передает газета.

"Вероятно, мычание в закодированном виде содержит информацию об отправителе, включая его идентификацию и эмоциональное состояние", утверждают авторы исследования. Кэмерон Кларк, адъюнкт-профессор Сиднейского университета в Австралии, который стал соавтором исследования, считает, что оно может даже предвещать появления "гугл-переводчика для коров", и фермеры смогут улучшать содержание скота, понимая его", - говорится в статье.

"Александра Грин, кандидат наук, возглавлявшая исследование, провела сотни часов среди коров. "Понимая эти звуковые характеристики, фермеры смогут распознавать отдельных животных в стаде, которым может требоваться специальное внимание, - сказала она, отметив, что, проведя много времени на ферме под Сиднеем, она могла определять коров по их мычанию. - Коровы - общительные, социальные животные. В каком-то смысле неудивительно, что они провозглашают свою индивидуальность на протяжении всей своей жизни, а не только во время материнско-детского импринтинга". (...)

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Перевод Inopressa.ru

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