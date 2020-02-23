Ученые утверждают, что нашли доказательства религиозности неандертальцев

Об этом говорит новая находка на пещерном кладбище Шанидар в Ираке.
В знаменитой иракской пещере, где была найдена первая могила неандертальца со следами цветов, ученые нашли новые останки древних людей, захороненные с соблюдением схожих погребальных обрядов спустя тысячи лет.
Как сообщается в публикации в научном журнале Antiquity, тела неандертальцев были уложены на дно природного канала, который проложила вода, текущая по полу пещеры. «Впоследствии канал дополнительно углубили. Это очень серьезный аргумент в пользу того, что неандертальцы захоронили эти останки далеко не случайным образом», — объяснил профессор Кембриджского университета Грэм Баркер.
Ученые долго считали, что неандертальцы серьезно уступали кроманьонцам и другим ранним Homo sapiens в культурном развитии, не умели говорить и разжигать огонь, были лишены культуры и религиозных представлений. Однако раскопки последних лет показывают ошибочность этих представлений.
Четыре года назад археологи нашли в хорватской пещере Крапина ожерелья из когтей хищных птиц, изготовленные неандертальцами, а на севере Испании позже было найдено сразу несколько образцов развитой неандертальской наскальной живописи. Как стало известно, соседи кроманьонцев коллекционировали камни, варили лечебные отвары и рисовали абстрактные татуировки, а также имели сложные погребальные ритуалы.
Найденные Баркером останки были захоронены в почве примерно 70 тысяч лет назад. Тело было захоронено в схожей позе и манере, что и находки Солецки, попавшие в почву пещеры Шанидар значительно позже. Таким образом, считают ученые, древние люди очень долгое время использовали эту пещеру в качестве кладбища, применяя схожие ритуалы в течение тысяч лет. Это говорит о том, что их верования передавались из поколения в поколение и не уступали в своей глубине традициям кроманьонцев.
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