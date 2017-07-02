Учёные: Пенсионеры более склонны к зависимости от азартных игр

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Недавнее исследование австралийских учёных показало, что возрастные изменения в мозге делают пожилых людей более уязвимыми к так называемой игровой зависимости. Дело в том, что с годами в мозге начинает снижаться способность обрабатывать информацию, а вместе с ней снижается и степень самоконтроля. Впрочем, если вовремя диагностировать у пожилого «игромана» зависимость и выполнять простые советы психологов, то можно наслаждаться любимыми развлечения без вреда для здоровья.
В мире растёт число пожилых любителей азарта
В последнее время различных интернет-казино (речь идёт именно о виртуальных игорных заведениях как наиболее доступных практически всем гражданам, в том числе и пенсионерам) становится всё больше, так же как и их клиентов. Причём сегодня азартные развлечения настолько разнообразны и удобны в пользовании, что играть онлайн на сайте Казино Х, например, любят мужчины и женщины самых разных возрастов, профессий и достатка. Действительно, почему бы не отвлечься от ежедневной суеты, посетив, к примеру, Сasino X, ведь для этого даже не нужно выходить из дома, лишь иметь под рукой любое устройство с выходом в интернет? А как же быть с той самой игровой зависимостью? Здесь на помощь возрастным игроманам приходят те же учёные. Они напоминают, что лобные доли мозга, которые отвечают за самоконтроль человека, лучше всего работают по утрам, поэтому пожилым лучше избегать азартных развлечений в дневное и вечернее время. Ну а что: просыпаются пенсионеры, как правило, рано, когда большинство ещё спит – можно и поиграть, а оставшееся время уже заниматься своими делами...
Пенсионерам Финляндии не позавидуешь...
Стоит заметить, что жителям России и всех стран, на территории которых обычные наземные казино запрещены (за исключением особых игорных зон) даже повезло, можно сказать. Нам ничего больше не остаётся, как играть в виртуальных заведениях, имеющих такую хорошую и нужную функцию, как бесплатная игра (демо-режим). А вот в соседней Финляндии, например, где азартные игры разрешены (правда, они монополизированы государством), власти уже забеспокоились. Дело в том, что недавнее исследование, проведённое Организацией по предотвращению психологических зависимостей, выяснило, что из полутора миллионов пенсионеров самые азартные – это мужчины от 64 до 69 лет и женщины старше 75-ти. Но самое печальное, что на игровых автоматах, а также на лотерейных билетах, они часто спускают все свои сбережения. Пожалуй, стоит рассказать им о существовании бесплатных слотов в онлайн-казино...
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