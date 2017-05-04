Учёные опровергли миф о тупости блондинок.

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Интересные факты и события

Сам себя перехитрил

Мужчина выдумал угон самолёта, чтобы не ехать на отдых с любовницей.

Любовница жителя индийского города Хайдерабад уговорила мужчину взять отпуск, чтобы провести его вместе на Гоа.

32-летний Вамши Кришна всячески хотел избежать этой поездки. Видимо, не в силах сказать женщине о своём желании напрямую, он пошёл на ухищрения, которые, по его мнению, должны были поспособствовать его плану.

Индус зарегистрировал новый адрес электронный почты и написал письмо в аэропорт, откуда должен был вылететь в отпуск со своей пассией. В нём он сообщил, что ему известно о планах злоумышленников угнать самолёты из местного аэропорта. Мужчина написал, что случайно стал обладателем этой информации, когда подслушал разговор незнакомых людей в ресторане. В своём послании Вамши отметил, что угон самолётов сорвёт полёты в индийские Ченнаи и Мумбай.

Как пишет издание Metro, после этой информации в воздушной гавани начались проверки, а служба безопасности аэропорта была приведена в состояние повышенной готовности.

После этого полиция проверила IP-адрес, с которого было послано письмо, и нагрянула с обыском в дом 32-летнего Вамши.

Оказалось, что задержанный уже проходил ранее по делу о киберпреступлении. Выяснилось, что к тому же он обещал жениться на женщине, будучи уже женатым. Возможно, именно по этой причине он и стремился избежать поездки на Гоа.

МГ: И ведь добился своего! Теперь-то уж бывшая любовница точно не поедет с ним на отдых. А вот любовнику светит реальный «отдых» в тюрьме. И стоило так стараться?!

Чтобы понять женщин...

Молодой человек из Лос-Анджелеса решил на личном примере доказать, что женщины врут, когда жалуются на неудобную обувь на каблуке. Он провёл эксперимент, требующий ношения туфель в течение всего дня.

Популярный видеоблогер долгое время выражал недоверие словам женщин о том, насколько неудобными и болезненными являются для них туфли на каблуке. Чтобы доказать свою точку зрения, блогер решил поставить эксперимент и проходить в такой обуви целый день. Опыт начался в 8:30 утра, когда парень нацепил стилеты на десятисантиметровом каблуке и отправился на работу.

Уже через час он почувствовал неприятные ощущения, которые сменились болью. При каждом удобном случае он садился, чтобы дать ногам отдохнуть.

В половине первого экспериментатор заявил, что ношение туфель негативно влияет на его настроение. Однако нежелательное внимание со стороны прохожих и коллег по работе представляло только половину проблемы. Куда большие страдания причиняла сама обувь, так как парню становилось всё труднее её носить.

Через 12 часов он не выдержал и избавился от этих туфель, чтобы ходить босиком. «Боже мой, – заявил он корреспонденту. – Я чувствую такую боль, что это невозможно вынести. Теперь я гораздо лучше понимаю женщин!»

МГ: Интересно, а женщины ходят на высоких каблуках ради того, чтобы казаться красивее, или для того, чтобы вызывать чувство сострадания?..

Дураки в пробках

Автомобильные пробки делают людей дураками.

Автомобильные выхлопы, концентрация которых при пробках очень высока, наносят вред лёгочной системе и снижают умственные способности людей. Как отмечает The Daily Telegraph, при этом в первую очередь страдают не автовладельцы, а жители домов, расположенных вблизи загруженных магистралей.

Согласно результатам исследования, проведённого сотрудниками Гарвардской школы общественного здоровья, люди старше 51 года, которые жили в экологически неблагополучных районах, имели более низкие познавательные способности, чем те, кто дышал более чистым воздухом.

По словам учёных, воздух, насыщенный автомобильными выхлопами, может вызвать воспаление мозга. А сверхлёгкие частицы, содержащиеся в выхлопных газах, к тому же приводят к его дисфункции.

Недавно учёные также выяснили, что выхлопные газы серьёзно увеличивают риск возникновения инфаркта. Опасными для здоровья являются токсичные вещества и диоксид азота, которые содержатся в выхлопных газах.

МГ: Интересно, успеет ли поумнеть человечество до того, как вымрет от обилия изобретённых им самим машин и других технологий?

И вовсе они не тупые!

Учёные опровергли миф о тупости блондинок.

Стереотипное представление о глупости блондинок оказалось не соответствующим действительности. Более того, их коэффициент интеллекта (IQ) оказался даже немного выше, чем у брюнеток, шатенок и рыжих. К таким выводам пришли американские учёные, авторы статьи в журнале Economics Bulletin. Ученые отмечают: интеллектуальное превосходство блондинок над остальными женщинами нельзя считать доказанным (разница в IQ между ними находится в пределах статистической погрешности), однако они совершенно точно не глупее прочих.

Иными словами, стереотип о «тупой блондинке» оказался не соответствующим действительности. При этом такая оценка имеет конкретные последствия: при приёме на работу и принятии решений о карьерном повышении блондинок часто дискриминируют, отмечают исследователи.

МГ: Всё, доказали! Они не тупые. Осталось только убедить в этом мужчин и работодателей...

В поисках идеала

Люди, которые часто влюбляются, скорей всего, сами психологически нестабильны.

Учёные пришли к выводу, что в постоянных любовных приключениях такие личности находят возможность уйти от «грубой» реальности.

Исследователи попытались найти ответ на вопрос, почему некоторые люди быстро остывают в отношениях и буквально «коллекционируют» свои любовные романы. О недавнем исследовании этой проблемы сообщил MIGnews.com.

По мнению учёных, к любовным приключениям обычно бессознательно стремятся люди, которые нуждаются в том, чтобы постоянно быть на пике страсти и всегда чувствовать себя «хозяином» любовных отношений. Потребность в этом так сильна, что человек не может остановиться и продолжает искать идеального партнера, чтобы не зависеть от того, кто рядом, подчёркивают психологи.

Проблема в том, что такие поиски в конечном итоге не приносят удовлетворения, так как в отношениях с другими людьми влюбчивые натуры склонны видеть не реального человека, а тот образ, который нарисовали в своём воображении. «Как только становится очевидно, что предмет их любви не соответствует воображаемым высоким стандартам, они оставляют его и приступают к поиску нового», – поясняют исследователи.

Они полагают, что к повышенной влюбчивости склонны люди, которые с детства испытывали дефицит любви, внимания и поддержки со стороны близких людей. Этот недостаток любви они впоследствии стремятся заполнить, влюбляясь сами. Однако их влюблённость часто становится причиной депрессии, поскольку частая смена партнёров убеждает их в том, что найти свой идеал невозможно.

МГ: Недаром любовь часто сравнивают с лёгким помешательством. А порой и с тяжёлым. Всё зависит от степени влюблённости. Но, за редким исключением, жизнь хорошо лечит это заболевание...